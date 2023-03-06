Alguer Comedy 2023, calendario spettacoli, orari e biglietti: torna la grande comicità ad Alghero e lo fa grazie all’edizione 2023 dell’ “Alguer Comedy“, dopo le tre date primaverili infatti, che hanno visto protagonisti Stefano Rapone, Germano Lanzonied Eleazaro Rossi è la volta della “Summer Edition“, anche stavolta con grandi nomi: Francesco Cicchella (25 giugno 2023), Teo Teocoli (21 luglio 2023), Max Angioni (28 luglio 2023) e Barbascura X (18 agosto 2023).

La sede dell’evento è più quella invernale del civico teatro “Gavì Ballero” delle prime 3 date, ma lo splendido palco incastonato nel complesso del Lo Quarter, nel cuore della città.

Programma Alguer Comedy 2023:

Domenica 25 giugno 2023:

ore 21:30 – Palco Lo Quarter – Francesco Cicchella : "Bis! – Summer Tour"

Venerdì, 21 luglio 2023:

ore 21:30 – Palco Lo Quarter – Teo Teocoli : "TuttoTeo"

Venerdì, 28 luglio 2023:

ore 21:30 – Palco Lo Quarter – Max Angioni : "Miracolato"

Venerdì, 18 agosto 2023:

ore 21:30 – Palco Lo Quarter – Barbascura X : "Amore Bestiale"

Prezzi dei biglietti:

Lo Quarter:

Prima Poltrona : 28,75 euro

: 28,75 euro Seconda Poltrona: 23,00 euro

Botteghino:

Se non volete comprare i biglietti online, trovate aperto il botteghino ad Alghero: Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292

