Eventi 3, 4 e 5 marzo 2023 in Sardegna: primo weekend di marzo – che dopo l’abbuffata di sfilate delle ultime settimane – ci propone ancora gli ultimi eventi legati al carnevale tra sfilate di carri allegorici e maschere spontanee (Tortolì e San Sperate), raduni di maschere tradizionali (Ula Tirso e Neoneli), pariglie (Bortigali), favate (Codrongianos) e quant’altro (trovate qui il programma completo delle sfilate di carnevale in Sardegna).

E’ arrivato però anche il momento della “Festa del vino” di Perfugas e di “Chentinas de su Regnu“, attesa manifestazione enogastronomica con degustazioni di prodotti locali e Mamuthones e Issohadores a Ardara. Da non perdere anche “Frituras” a Nurachi la festa delle fritture tradizionali di carnevale.

A Cagliari da citare soprattutto la grande corsa rosa della SoloWomenRun e il concerto di Francesca Michielin al Teatro Doglio. A Cagliari e Sassari ecco la lista aggiornata dei siti museali e archeologici aperti gratuitamente per la domenica al museo in Sardegna.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 3, 4 e 5 marzo 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

