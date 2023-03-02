Sas Pariglias Bortigalesas il 9 e 10 marzo 2024 a Bortigali. Ecco il programma!

Daniele Puddu 2 Marzo 2023
Pariglie Bortigali 2024, manifesto e programma

Sas Pariglias Bortigalesas 2024, programma: adeso è ufficiale, nel weekend del 9 e 10 marzo 2024 potremo assistere nuovamente al grande spettacolo delle pariglie a Bortigali, dove si svolgerà la manifestazione: “Sas Pariglias Bortigalesas“.

L’appuntamento con le pariglie in maschera de “Sas Pariglias Bortigalesas” è lungo il corso Vittorio Emanuele, con partenza alle ore 15:00 in entrambe le giornate.

Per chi non lo sapesse, Bortigali si trova nella regione storica del Marghine, in provincia di Nuoro, a poca distanza da Macomer e dalla SS131.

Programma Sas Pariglias Bortigalesas:

Programma di massima, in aggiornamento nei prossimi giorni.

Sabato, 9 marzo 2024:

  • ore 15:00 – Corso Vittorio Emanuele – Sas Pariglias Bortigalesas, prima giornata dedicata alle spettacolari pariglie dei cavalieri locali

Domenica, 10 marzo 2024:

  • ore 15:00 – Corso Vittorio Emanuele – Sas Pariglias Bortigalesas, seconda giornata: otre ai cavalieri padroni di casa e tantissimi altri ospiti provenienti da tutta la Sardegna.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Bortigali:

Copyright: la foto scelta per il manifesto è di Jessica Ibba.

