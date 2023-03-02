Sas Pariglias Bortigalesas il 9 e 10 marzo 2024 a Bortigali. Ecco il programma!
Sas Pariglias Bortigalesas 2024, programma: adeso è ufficiale, nel weekend del 9 e 10 marzo 2024 potremo assistere nuovamente al grande spettacolo delle pariglie a Bortigali, dove si svolgerà la manifestazione: “Sas Pariglias Bortigalesas“.
L’appuntamento con le pariglie in maschera de “Sas Pariglias Bortigalesas” è lungo il corso Vittorio Emanuele, con partenza alle ore 15:00 in entrambe le giornate.
Per chi non lo sapesse, Bortigali si trova nella regione storica del Marghine, in provincia di Nuoro, a poca distanza da Macomer e dalla SS131.
Programma Sas Pariglias Bortigalesas:
Programma di massima, in aggiornamento nei prossimi giorni.
Sabato, 9 marzo 2024:
- ore 15:00 – Corso Vittorio Emanuele – Sas Pariglias Bortigalesas, prima giornata dedicata alle spettacolari pariglie dei cavalieri locali
Domenica, 10 marzo 2024:
- ore 15:00 – Corso Vittorio Emanuele – Sas Pariglias Bortigalesas, seconda giornata: otre ai cavalieri padroni di casa e tantissimi altri ospiti provenienti da tutta la Sardegna.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.
Dove si trova e come arrivare a Bortigali:
Copyright: la foto scelta per il manifesto è di Jessica Ibba.
