Biagio Antonacci in concerto ad Alghero sabato 22 luglio 2023. Biglietti in vendita!
Biagio Antonacci in concerto ad Alghero: è stato ufficializzato il concerto di Biagio Antonacci all’arena “Ivan Graziani” di Alghero il prossimo 22 luglio 2023. Il cantautore milanese festeggerà 30 anni di carriera, con tanti successi e grandi canzoni entrate ormai nella storia della musica italiana, come “Se io, se lei“, “Iris“, “Quanto tempo e ancora“, “Non vivo più senza te” e “Sognami“.
Ad accompagnare Biagio Antonacci sul palco ci sarà una band di ben 8 elementi per un evento organizzato da Insula Events (ft Friends & Partners) e inserito nel cartellone dell’ “Alghero Experience“, con tanti grandi eventi per far compagnia a locali e turisti per tutta l’estate 2023!
Biglietti in vendita:
I biglietti del concerto sono in vendita online dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 2 marzo 2023, questo il prezzo dei biglietti:
- biglietto singolo parterre in piedi: 75 euro (comprensivo di diritti di prevendita);
- biglietto singolo gradinata numerata: 92 euro (comprensivo di diritti di prevendita).
Video Biagio Antonaccio, le canzoni più belle:
Programma concerto Biagio Antonacci, Alghero:
Sabato, 22 luglio 2023:
- ore 21:30 – Anfiteatro Ivan Graziani – Concerto Biagio Antonacci
Dove si trova l’Anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero:
L’arena si trova praticamente di fronte alla spiaggia di Maria Pia.
Copyright: nella foto copertina ecco Biagio Antonacci in concerto lo scorso anno a Cagliari, foto di repertorio a cura di Incula Events.
