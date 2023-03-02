Biagio Antonacci in concerto ad Alghero: è stato ufficializzato il concerto di Biagio Antonacci all’arena “Ivan Graziani” di Alghero il prossimo 22 luglio 2023 . Il cantautore milanese festeggerà 30 anni di carriera, con tanti successi e grandi canzoni entrate ormai nella storia della musica italiana, come “Se io, se lei“, “Iris“, “Quanto tempo e ancora“, “Non vivo più senza te” e “Sognami“.

Ad accompagnare Biagio Antonacci sul palco ci sarà una band di ben 8 elementi per un evento organizzato da Insula Events (ft Friends & Partners) e inserito nel cartellone dell’ “Alghero Experience“, con tanti grandi eventi per far compagnia a locali e turisti per tutta l’estate 2023!

A proposito queste sono le 10 spiagge più belle di Alghero.

Biglietti in vendita:

I biglietti del concerto sono in vendita online dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 2 marzo 2023, questo il prezzo dei biglietti:

biglietto singolo parterre in piedi: 75 euro (comprensivo di diritti di prevendita);

(comprensivo di diritti di prevendita); biglietto singolo gradinata numerata: 92 euro (comprensivo di diritti di prevendita).

Trovate invece qui –> date e biglietti per le tappe del tour estivo di Biaggio Antonacci.

Video Biagio Antonaccio, le canzoni più belle:

Programma concerto Biagio Antonacci, Alghero:

Sabato, 22 luglio 2023:

ore 21:30 – Anfiteatro Ivan Graziani – Concerto Biagio Antonacci

Hotel, B&B e appartamenti da non perdere ad Alghero:

Vi consigliamo di prenotare subito una camera ad Alghero, perché a luglio sarà praticamente impossibile trovare una camera libera all’ultimo momento.

Dove si trova l’Anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero:

L’arena si trova praticamente di fronte alla spiaggia di Maria Pia.

Copyright: nella foto copertina ecco Biagio Antonacci in concerto lo scorso anno a Cagliari, foto di repertorio a cura di Incula Events.

