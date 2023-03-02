La Piazza dei Sapori a Iglesias: con la fine della pandemia stiamo assistendo a una gran voglia di uscire e socializzare da parte dei sardi, che si manifesta anche attraverso un gran numero di date ed eventi (basti pensare all’incredibile e lunghissimo calendario degli eventi del Carnevale di quest’anno). E’ il caso del nuovo format “La Piazza dei Sapori“, la cui prima edizione assoluta si svolgerà il 15 e 16 aprile 2023 a Iglesias, nel sud ovest della Sardegna.

L’appuntamento nella splendida città mineraria e medievale è nella centralissima e molto ampia piazza Sella, che diventerà così il punto d’incontro tra le produzioni agroalimentari di qualità e la cucina sarda, nazionale ed internazionale. Si comincia all’ora di pranzo, con le cucine aperte dalle ore 12:00.

Sono quindi previste anche delegazioni culinarie straniere. In programma anche corsi di cucina, musica e spettacoli ed esposizioni artigianali e artistiche. Il programma dettagliato è però ancora in via di definizione, per adesso #savethedate e continuate a seguirci, aggiorneremo l’articolo nelle prossime settimane.

Programma Piazza dei sapori, Iglesias:

Sabato, 15 aprile 2023:

dalle ore 12:00 – La piazza dei sapori : apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand espositivi

: apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand espositivi ore 12:00 – Il maestro churraschero brasiliano Fisher Anderson ci racconta le origine e la cultura della cottura della carne in stile brasiliano

ore 13:00 – Musica sottofondo durante il pranzo, a cura del dj Anthony Zella

ore 16:00 : Incontro per i più piccoli e le piccole ospiti con Bing Spettacolo di magia Laboratorio di pasticceria siciliana per i più piccoli . Il Maestri pasticciere Vento insegnerà ai più piccoli la realizzazione del Cannolo Siciliano

ore 18:40 – Il cubano Juan Felix Chatelain ci accompagnerà in un ora di scuola di ballo latinoamericano

ore 20:00 – Cena con sottofondo musicale

ore 21:00 – Uno dei più suggestivi spettacoli di fuoco e luci, a cura di Gionata Feuer Frei

ore 22:30 – Tiratardi con José Carlos Montes e gli infuocati balli di gruppo

Domenica, 16 aprile 2023:

ore 11:00 – La piazza dei sapori : apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand espositivi

: apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand espositivi ore 12:00 Aperitivo insieme : l’ Amministrazione Comunale e il team Invitas saranno lieti di offrire agli ospiti un bicchiere di vino (50 litri di vino bianco o rosso fino a esaurimento disponibilità)

: l’ Amministrazione Comunale e il team Invitas saranno lieti di offrire agli ospiti un bicchiere di vino (50 litri di vino bianco o rosso fino a esaurimento disponibilità) ore 12:00 – Musica con Djx : dopo un 2022 in cui ha fatto ballare persino Parigi, Djx prosegue il suo tour sardo e ci accompagnerà con la sua musica durante il pranzo e il dopo pranzo

: dopo un 2022 in cui ha fatto ballare persino Parigi, Djx prosegue il suo tour sardo e ci accompagnerà con la sua musica durante il pranzo e il dopo pranzo ore 16:00 – Momento Baby incontro con Bing e Paperino

ore 18:00 – Balli di gruppo U.S A a cura dei Texsardi

ore 20:00 – Balli latinoamericani conclusivi e saluti con il duo cubano Montes y Chatelain

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali novità, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook dell’evento. Gli espositori che volessero partecipare devono invece chiamare, al mattino ore ufficio, al numero 070 680 722.

Dove si trova e come arrivare in piazza Sella a Iglesias:

