Family Fest speciale Festa del Barbecue per Pasqua e Pasquetta 2023 a Cagliari!

Family Fest speciale Festa del Barbecue per la Pasqua 2023 a Cagliari: proprio così, dopo il successo dello scorso gennaio al parco della musica, torna il “Family Fest” a Cagliari. E lo fa in occasione del weekend di Pasqua e Pasquetta, quando verrà organizzata una grande festa del barbecue presso il parco di Terramaini.

Per la precisione la festa della famiglia, con giochi e animazione per per tutti, durerà per ben 3 giorni: 8, 9 e 10 aprile 2023 . Così spiegano gli organizzatori:

Sarà un Family tutto nuovo, che vista la location e le date, proporrà una festa nella festa, quella del barbecue. Arrostitori di grande esperienza cucineranno a vista per Voi per un picnic perfetto.

L’ingresso all’aerea dell’evento è gratuito.

Cosa è il Family Fest?

Per chi ancora non lo conoscesse, il Family Fest è un evento di nuova concezione, che è interamente costruito attorno alle famiglie e a loro dedicato. Tre giorni di giochi all’aria aperta nei quali si sfideranno le famiglie: papà contro figli o papà contro papà, in giochi semplici come quelli di una volta, sotto l’incalzante tifo degli animatori e del pubblico.

E poi ancora mascotte sempre presenti (Masha e Orso, la famiglia Disney con Paperino, Paperina, Topolino e Minnie), laboratori per bambini (con disegni, decoupage e tante attività interessanti per dare sfogo all’immaginazione e creatività dei più piccoli), la baby dance, i dj set e le già citate grandi grigliate per tutti, inclusa della buona birra artigianale per le mamme e i papà!

Programma Family Fest 2023:

Sabato 8, domenica 9 (Pasqua) e lunedì 10 aprile 2023 (Pasquetta):

Mattino:

ore 10:00 – Apertura degli stand Espositivi e delle cucine dello street food (orario continuato fino a dopo cena)

(orario continuato fino a dopo cena) ore 11:00 – Saluto sul Palco delle Mascotte e foto

ore 11:15 – Giochiamo tutti insieme con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 12:00 – Spettacolo del Mago Anthony

ore 12:30 – Baby Dance con le animatrici del Family Fest

Pomeriggio:

ore 13:00 – Musica a cura di Dj Angelo

ore 15:00 – Spettacolo del Mago Anthony

ore 15:30 – Giochiamo tutti insieme con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 18:00 – Baby Dance con le animatrici del Family Fest

con le animatrici del Family Fest ore 18:30 – Giochiamo tutti insieme con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 20:00 – Musica e balli anni 80-90 a cura dei Dj Angelo Fraternali e Dj Zella

Solo sabato (giornata inaugurale):

Speciale “Musical Show“: un corpo di ballo di 13 ballerini interpreteranno balli e musical dei più importanti film della Disney, con i più famosi personaggi dal Mondo Cartoon. Orari:

ore 15:30 – Frozen

ore 16:30 – Mary Poppins

ore 17:30 – Encanto

ore 18:30 – Aladdin

Il Parco di Terramaini:

Il parco di Terramaini si trova nella zona nord di Cagliari, al confine tra Monserrato e Pirri. Nato nel 2006 dopo un ampio lavoro di bonifica di terreni degradati, oggi offre ampio 11 ettari di prati e vegetazione, incluso un laghetto, aree giochi per bambini, aree sportive con numerosi attrezzi e aree per attività ricreative. E’ disponibile anche un’ampia area parcheggio.

E qui che lo staff del Family Fest vi da appuntamento per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2023 a Cagliari.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Gli espositori possono chiamare al numero 070 680722 (mattino orari ufficio).

