Buffende in Carrela 2025 a Chiaramonti: si svolgerà nella serata di sabato 5 aprile 2025 , nel weekend successivo a quello di Pasqua, l’a settim’ottava edizione della manifestazione “Buffende in Carrela” a Chiaramonti, paese dell’ Anglona celebre per le suggestive rovine del Castello dei Doria, che si trovano sul colle al centro dell’abitato.

Durante la manifestazione potrete degustare i vini locali e i piatti della tradizione nel percorso enogastronomico allestito per le vie del centro storico. La serata sarà accompagnata da musica e balli. Si inizia alle ore 19:00.

Programma di Buffende in Carrela:

Sabato, 5 aprile 2025:

ore 10:00 – Trekking su prenotazione , con incluso nel prezzo calice e sacchetta. Contatti: 348 359 7416 (Valentina) e 340 721 3116 (Antonio)

, con incluso nel prezzo calice e sacchetta. Contatti: 348 359 7416 (Valentina) e 340 721 3116 (Antonio) ore 16:00 – Apertura delle visite guidate ai monumenti storici del paese : Castello dei Doria Centro Culturale C. Carru (Ex Caserma dei Carabinieri) Biblioteca Gavino Tolis (Ex Casa Comunale) Chiesa patronale di San Matteo

: ore 19:00 : Centro storico: Degustazione enogastronomica tra i carrugi e le cantine aperte per le vie del paese Ballos e cantos , con: Ermosuras Musica live in tutte le 12 cantine Centro Culturale C. Carru – Baby parking : dalle ore 19:00 alle ore 23:59 troverete gli animatori di Brincup disponibili ad accogliere e far divertire i vostri bambini mentre voi potrete godere della degustazione per le vie del centro storico. Costo 15 euro, esclusivamente su prenotazione (contattare la pro loco)

dalle ore 23:30 – Nuovo parco Tenda in piazza Carmelo – Cover Garden in concerto

a seguire – Dj set

Dove dormire a Chiaramonti e dintorni:

B&B Mattea 393 888 9624

393 888 9624 Agriturismo Pentuma 339 113 7727

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione viene organizzata dal Comune di Chiaramonti in collaborazione con le associazioni locali. Ad essi potete rivolgervi per avere maggiori info, vi consiglio anche di consultare la pagina Facebook della locale Pro loco.

Dove si trova e come arrivare a Chiaramonti:

Area camper disponibile in piazza Caduti sul lavoro.

