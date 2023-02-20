Voli Ryanair Alghero, ecco le 22 destinazioni dell’estate 2023: dopo aver visto le destinazioni raggiungibili con un volo diretto Ryanair da Cagliari nell’estate 2023, ci spostiamo adesso nell’aeroporto di Alghero, per conoscere l’operativo della compagnia aerea low cost irlandese nello scalo del nord ovest della Sardegna. Ricordiamo anche che, al momento, Ryanair non opera sul terzo scalo sardo, quello di Olbia.

Bene, saranno ben 22 i collegamenti aerei che Ryanair attiverà con Alghero per l’estate 2023, con le novità Alghero-Billund (in Danimarca) e Alghero-Venezia (che in realtà sostituisce il vicino scalo di Treviso). Previsto inoltre un potenziamento dei voli per le città di Bari, Bratislava e Milano.

Ryanair opererà fino a 170 voli la settimana (40 dei quali solo su Milano), per un totale di oltre 850.000 passeggeri da/per Alghero e un aumento del +85% rispetto al periodo prima del Covid, ormai preso a punto di riferimento.

Voli diretti su Alghero nell’estate 2023 con Ryanair:

Mappa rotte Ryanair su Alghero

Italia (10 rotte domestiche): Milano Malpensa, Milano Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Pescara, Napoli, Bari, Palermo, Catania.

(10 rotte domestiche): Milano Malpensa, Milano Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Pescara, Napoli, Bari, Palermo, Catania. Spagna (2) : Barcellona, Madrid;

(2) : Barcellona, Madrid; Irlanda (2): Dublino, Cork;

(2): Dublino, Cork; Regno Unito (1): Londra Stansted;

(1): Londra Stansted; Germania (1): Memmingem;

(1): Memmingem; Spagna (1): Bordeaux;

(1): Bordeaux; Belgio (1): Brussels (Charleroix);

(1): Brussels (Charleroix); Danimarca (1): Billund;

(1): Billund; Polonia (1): Katowice;

(1): Katowice; Ungheria (1): Budapest;

(1): Budapest; Slovacchia (1): Bratislava.

Viaggia leggero con Ryanair, guarda che bagagli puoi portare con te in cabina:

Se viaggi veloce e leggero, con la tariffa base di Ryanair ti sarà possibile portare con te in cabina una sola borsa o uno zainetto (40x20x25cm). Se invece acquisti la priorità e 2 bagagli a mano, potrai imbarcarti sull’aereo dalla fila della Priorità portando con te a bordo un piccolo bagaglio come una borsa o uno zainetto (40x20x25cm) e un trolley da 10kg (55x40x20cm).

Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione alla stampa del network Ryanair sull’aeroporto di Alghero per la stagione estiva 2023:

Ryanair che consolida la propria presenza sul nostro aeroporto, confermando le destinazioni della scorsa stagione e rafforzando alcune tratte è un segnale decisamente positivo per un territorio che ha la necessità e l’ambizione di vedere la propria struttura aeroportuale crescere e diventare sempre più forte.

Naturalmente per proseguire su questa strada c’è la necessità del concorso di tutti, dalla Regione alla Rete Metropolitana, con l’Amministrazione comunale che partecipa attivamente insieme ai nostri imprenditori al rafforzamento della Sogeaal e di quella che è la principale infrastruttura economica e turistica del nord-ovest della Sardegna.

Ogni risultato non va mai dato per scontato ed acquisito definitivamente, bisogna continuare a lavorare, rendere sempre più attrattiva la città ed il territorio nel suo complesso.

