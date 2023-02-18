Ryanair, ecco tutte le 39 rotte su Cagliari nell’estate 2023: mercoledì scorso la compagnia aerea low cost Ryanair ha presentato, presso lo scalo aeroportuale Mario Mameli, il suo operativo per la “Summer IATA 2023” sull’aeroporto di Cagliari. In parole semplici, ha raccontato quante destinazioni saranno raggiungibili da Cagliari durante la primavera estate 2023 e con quale frequenza.

Due le nuove rotte rispetto all’estate precedente, la Cagliari-Göteborg e la Cagliari-Genova, per un totale di 39 destinazioni raggiungibili con un volo diretto dal sud Sardegna. Aumentate anche le frequenze su oltre 10 rotte popolari, tra le quali vi citiamo Bologna, Pisa, Milano, Roma, Bruxelles e Francoforte.

Pensate che, in totale, Ryanair opererà oltre 370 voli diretti settimanali da Cagliari, 85 dei quali solo per Milano e Roma. Operare 370 voli alla settimana significa che quest’anno Ryanair trasporterà oltre 2,4 milioni di passeggeri da/per Cagliari, il +46% in più rispetto all’ultimo anno prima del Covid, quando già si viaggiava a livelli record.

Ecco tutte le rotte da e per Cagliari nell’estate 2023 con Ryanair:

Italia (18): Torino, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Parma, Bologna, Rimini, Pisa, Perugia, Roma Ciampino, Bari, Napoli, Palermo e Catania;

Viaggia leggero con Ryanair, guarda che bagagli puoi portare con te in cabina:

Se viaggi veloce e leggero, con la tariffa base di Ryanair ti sarà possibile portare con te in cabina una sola borsa o uno zainetto (40x20x25cm). Se invece acquisti la priorità e 2 bagagli a mano, potrai imbarcarti sull’aereo dalla fila della Priorità portando con te a bordo un piccolo bagaglio come una borsa o uno zainetto (40x20x25cm) e un trolley da 10kg (55x40x20cm).

Ryanair, ecco la proposta per volare tutto l’anno sulla Sardegna dall’estero:

Lo so cosa state pensando, è sempre la stessa storia, una marea di voli in estate e il deserto in inverno, almeno fine a fine marzo. Vi stupirà pensare che Ryanair è dalla vostra parte, ma chiede dei cambiamenti.

Così spiega infatti Eddie Wilson di Ryanair:

Stiamo sollecitando il governo italiano e la giunta regionale a eliminare immediatamente

l’eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l’obsoleto schema OSP. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di passeggeri turistici in entrata aggiuntivi all’anno (+50% di crescita), generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l’anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi sull’isola.

