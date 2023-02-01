Volotea, 16 rotte da Cagliari nell’estate 2023: alla fine della scorsa settimana è stato presentato, presso l’aeroporto di Cagliari. l’operativo per l’estate 2023 della compagnia area low cost spagnola Volotea sullo scalo del sud Sardegna.

Bene, quattro sono le novità principali, cioè le nuove rotte per Barcellona (in Spagna, dal 7 aprile 2023, trisettimanale), Atene (in Grecia, dal 27 maggio 2023, bisettimanale), Brindisi (in Italia, sempre dal 27 maggio 2023 e sempre con due frequenze la settimana) e Firenze.

Nei prossimi mesi, inoltre, verranno ripristinate le rotte verso Ancona (dal 27 maggio 2023) e Torino (dal 7 aprile 2023).

Diventano così ben 16 i collegamenti in partenza dallo scalo di Cagliari Elmas con Volotea: 7 internazionali e 9 domestici. Volotea si conferma seconda compagnia per numero di destinazioni raggiungibili da Cagliari, dopo Ryanair, con un’offerta complessiva di 325 mila biglietti, già messi in vendita.

Voli domestici da Cagliari con Volotea nella primavera estate 2023:

Cagliari-Brindisi – Novità 2023,

– Novità 2023, Cagliari-Firenze – Novità 2023,

– Novità 2023, Cagliari-Ancona ,

, Cagliari-Napoli ,

, Cagliari-Torino ,

, Cagliari-Venezia ,

, Cagliari-Verona ,

, Cagliari-Milano Linate (fino al 12 febbraio 2023).

(fino al 12 febbraio 2023). Cagliari-Roma Fiumicino (fino al 12 febbraio 2023).

Voli internazionali da Cagliari con Volotea nella primavera estate 2023:

Grecia:

Cagliari-Atene – Novità 2023.

Spagna:

Cagliari-Barcellona – Novità 2023,

– Novità 2023, Cagliari-Bilbao.

Francia :

Cagliari-Lione ,

, Cagliari-Marsiglia ,

, Cagliari-Nantes ,

, Cagliari-Tolosa.

Trovate invece qui le 28 destinazioni raggiungibili da Olbia sempre con Volotea!

Esempi di bagaglio a mano SENZA imbarco prioritario.

Misure massime: 40 cm di altezza x 30 cm di larghezza x 20 cm di profondità):

Reazioni:

Così Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea:

Volotea non abbandona il territorio sardo. Anzi! Continua ad investire sull’isola e scende in pista con 3 nuovi voli, due dei quali operati in esclusiva (Atene e Brindisi). Il nostro bouquet di destinazioni in partenza da e per Cagliari è sempre più ampio: per la prossima primavera – estate i viaggiatori in partenza dal capoluogo potranno decollare alla scoperta di alcune fra le più belle città europee, con le novità di Barcellona e Atene, oppure raggiungere comodamente il Salento atterrando a Brindisi. La Sardegna continua così a riconfermarsi come uno dei mercati più importanti per noi, non solo in Italia ma a livello internazionale.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori informazioni su tariffe, orari di partenza e arrivo, regolamento sui bagagli a mano e in stiva, prenotazioni e offerte, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea. I biglietti per le nuove rotte sono infatti già in vendita.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.