Birrande 2023 a Cagliari, scopri il programma della festa della birra di carnevale: si svolgerà da giovedì grasso a sabato – il 16, 17 e 18 febbraio 2023 – , la prima edizione di “Birrande“, in piazza del Carmine a Cagliari.

Il Carnival Beer Fest Cagliaritano sarà all’insegna della birra artigianale sarda, della buona cucina e di tanta musica tra live e Dj set. Prevista anche un’area dedicata ai bambini, l’esibizione di artisti di strada e E la distribuzione di zippole gratuite.

Ricordiamo che il 16 febbraio 2023 si svolgerà anche la prima delle tre sfilate del carnevale tradizionale cagliaritano.

Programma Birrande Cagliari 2023:

Giovedì grasso, 16 febbraio 2023:

dalle ore 12:00 alle ore 23:59 – Apertura fusti e cucine, ospite Claudia Aru

Venerdì, 17 febbraio 2023:

dalle ore 12:00 alle ore 23:59 – Apertura fusti e cucine, ospite Rossella Duville

Sabato, 18 febbraio 2023:

dalle ore 12:00 alle ore 23:59 – Apertura fusti e cucine, ospiti i Riff Raff

Dove si trova piazza del Carmine a Cagliari:

