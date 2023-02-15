Carnevale Tradizionale Ilbonese 2024, programma e maschere ospiti: si svolgerà nel pomeriggio di domenica 11 febbraio 2024 a Ilbono, la quarta edizione del “Carnevale tradizionale Ilbonese” con la sfilata delle maschere etniche e il rogo di Maimone, ma anche i giochi antichi e la pentolaccia.

Protagonista assoluta sarà la maschera tradizionale del carnevale di Ilbono: “Janas e Amaymonaus“. Vediamo subito il programma completo:

Programma Sfilata Carnevale tradizionale Ilbono:

Domenica, 11 febbraio 2024:

ore 15:00 – Campetto della Chiesa – Ritrovo dei bambini in maschera e pentolaccia

ore 16:30 – Centro storico – Vestizione e sfilata delle maschere tradizionali: “Janas e Amaymonaus” di Ilbono “Scruzzonis” di Diurgus Donigala

ore 17:30 – Piazza Andrea Lussu – Zeppole per tutti

a seguire – Piazza Andrea Lussu – Processo e condanna al rogo a su Maimmone

ore 19:30 – Piazza Andrea Lussu – Balli sardi con gli organettisti Michele Pirarba e Marco Piroddi

con gli organettisti Michele Pirarba e Marco Piroddi a seguire – Piazza Andrea Lussu – Dj set a cura di Andrea Cannas dj

Offerte B&B a Ilbono:

Se venite da lontano, potreste decidere di dormire in paese, vi consigliamo di soggiornare in una di queste 4 strutture ricettive di Ilbono. Se le camere sono finite, potreste anche cercare una sistemazione nella vicinissima Lanusei.

Dove si trova e come si arriva a Ilbono:

Ilbono si trova in Ogliastra, subito dopo Lanusei (i due borghi distano poche centinaia di metri).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della maschera locale “Janas e Amaymonausu” e su quella della Pro loco di Ilbono.

