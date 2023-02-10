Weekend 10, 11 e 12 febbraio 2023 in Sardegna: Ecco sagre, eventi, feste e sfilate di carnevale!

Eventi 10, 11 e 12 febbraio 2023 in Sardegna: buongiorno a tutti e buon fine settimana, andiamo subito a scoprire cosa ci offre la Sardegna in questo secondo weekend di febbraio.

Si parte da una giornata più meditativa, quella di oggi, perché dedicata al “Giorno del ricordo“, la pulizia etnica che dovettero subire i nostri connazionali con la fine della guerra nei territorio della ex-Jugoslavia, culminati con i tanti morti delle foibe.

Quindi il protagonista assoluto diventa il carnevale con tanti eventi e sfilate in tutta l’isola. Dal Cartoon Fest – Carnival Edition di Cagliari allo Street Food in maschera di Sassari, da su Su Carruzu a s’antiga di Ghilarza alle tante sfilate di carnevale in Sardegna.

Gli amanti di tradizioni, cibi e vini locali non possono perdersi invece Cantigos in Carrela a Santu Lussurgiu e Cheremule in festa. A Iglesias è invece protagonista la Festa del cioccolato artigianale.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 10, 11, 12 febbraio 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.