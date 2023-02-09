Carrasecare Anticu Thiniscolesu 2024 a Siniscola: scopri il programma completo di sabato 17 febbraio 2024!

Daniele Puddu 9 Febbraio 2023
Carnevale antico siniscolese 2024, manifesto con data e programma

Carnevale Antico Siniscolese 2024: è l’associazione a S’Orcu ‘e Montiarvu a organizzare l’edizione 2024 de “Su Carrasecare Anticu Thiniscolesu“. L’appuntamento è per il 17 febbraio 2024, in piazza Sant’Antonio a Siniscola, nelle Baronie, in provincia di Nuoro.

E’ la seconda parte del carnevale siniscolese, che era iniziato un mese fa circa con i fuochi di Sant’Antonio a Siniscola. L’organizzazione dell’evento si differenzia anche per l’uso della lingua sarda nella promozione dell’evento (oltre all’italiano e all’inglese).

Programma Carnevale Antico Siniscolese 2024:

Sabato, 17 febbraio 2024:

  • ore 10:00 – Su monte imbetza pitzinnos: racconti di vita a lavoro nel Montiarvu
  • ore 13:30 – Merenda
  • ore 14:30 – Sos jocos anticos: i giochi di una volta per bambini, a cura della pro loco
  • ore 16:30 – Vestitzione de sas carotzas: vestizione delle maschere tradizionali del carnevale di Siniscola. Trovate la descrizione di ogni maschera in limba sulla pagina Facebook ufficiale di “S’Orcu e Montiarvu
  • ore 17:30 – Essita de sas carotzas, uscita ed esibizione delle maschere del carnevale tradizionale siniscolese
  • ore 19:30 – S’Orcu: proiezione del film, alla presenza del regista Antoni Conzu
  • ore 20:00 – Chena a cumbitu
  • a seguire – Balli, canti e buon cibo

