Carrasecare Anticu Thiniscolesu 2024 a Siniscola: scopri il programma completo di sabato 17 febbraio 2024!
Carnevale Antico Siniscolese 2024: è l’associazione a S’Orcu ‘e Montiarvu a organizzare l’edizione 2024 de “Su Carrasecare Anticu Thiniscolesu“. L’appuntamento è per il 17 febbraio 2024, in piazza Sant’Antonio a Siniscola, nelle Baronie, in provincia di Nuoro.
E’ la seconda parte del carnevale siniscolese, che era iniziato un mese fa circa con i fuochi di Sant’Antonio a Siniscola. L’organizzazione dell’evento si differenzia anche per l’uso della lingua sarda nella promozione dell’evento (oltre all’italiano e all’inglese).
Programma Carnevale Antico Siniscolese 2024:
Sabato, 17 febbraio 2024:
- ore 10:00 – Su monte imbetza pitzinnos: racconti di vita a lavoro nel Montiarvu
- ore 13:30 – Merenda
- ore 14:30 – Sos jocos anticos: i giochi di una volta per bambini, a cura della pro loco
- ore 16:30 – Vestitzione de sas carotzas: vestizione delle maschere tradizionali del carnevale di Siniscola. Trovate la descrizione di ogni maschera in limba sulla pagina Facebook ufficiale di “S’Orcu e Montiarvu“
- ore 17:30 – Essita de sas carotzas, uscita ed esibizione delle maschere del carnevale tradizionale siniscolese
- ore 19:30 – S’Orcu: proiezione del film, alla presenza del regista Antoni Conzu
- ore 20:00 – Chena a cumbitu
- a seguire – Balli, canti e buon cibo
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori info e dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento su Facebook.
Dove si trova e come arrivare a Siniscola:
