Cagliari è la seconda città più romantica d’Italia secondo Amazon.it. Scopri adesso perché!

Cagliari è la seconda città più romantica d’Italia secondo Amazon.it: un anno fa era stata “Musement” a inserire Cagliari tra le città più romantiche d’Italia, adesso è la volta di amazon.it, che ha stilato sua classifica in occasione di San Valentino.

La classifica è redatta in maniera molto facile e include le città italiane con più di 50.000 abitanti che hanno acquistato più romanzi rosa pro capite durante il 2022, sia eBook che libri cartacei.

Bene, Cagliari – definita come “patria del celebre rito del corteggiamento sotto i balconi” – , figura al secondo posto assoluto, grazie a un pubblico assai romantico e passionale.

Top 10 città più romantiche d’Italia:

Ecco la top 10 delle città italiane:

Lucca Cagliari Siena Portici Sanremo Trieste Bolzano Milano Gallarate Pavia

I libri romantici più letti e amati nel 2022:

photo credit: efilpera via photopin

