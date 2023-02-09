Sardegna, l’eccellenza del mare italiano

Prova a chiudere gli occhi e a immaginare un mare di un azzurro tale da confondersi con il cielo sgombro di agosto. Continua a tenere gli occhi chiusi e spingiti più in là, sulla sabbia bianca finissima e morbida che sembra di velluto.

Se riesci a immaginare questi colori è probabile che tu stia sognando una vacanza nel villaggi turistici della Sardegna : puoi far diventare realtà il tuo sogno prenotando le tue vacanze estive 2023 proprio qui.

Sardegna, le location più belle

La Sardegna è ogni anno meta di vip, politici e altri personaggi dello star system mondiale che si recano nei blasonati Porto Cervo, Porto Rotondo, e l’isola Maddalena. Ma, la Sardegna che non è sotto i riflettori è anche più bella delle location che ogni anno finiscono sui giornali di gossip.

Nella zona nord orientale, che inizia davanti all’arcipelago parco de La Maddalena, si trova anche la famosissima Costa Smeralda bagnata appunto da un mare color smeraldo. Nota per essere meta degli amanti della movida, punteggiata di porti, marine e piccoli borghi in aree naturali dall’alto valore paesaggistico, non passa inosservata nemmeno per la sua caratteristica architettura, che si caratterizza per linee morbide e sinuose, colori tenui, ricorso a pietra e legni locali, rispetto del paesaggio.

Impossibile non nominare, ad esempio, la chiesa di Stella Maris, progettata da Michele Busiri Vici che veglia dall’alto sui naviganti che entrano a Porto Cervo.

In Costa Smeralda si alternano tratti di costa frastagliata a tratti più regolari con sabbia bianca e finissima che si tuffa nel mare turchese in modo dolcemente digradante. Se in vacanza con te ci sono i tuoi figli, la scelta di questa tipologia di spiaggia potrebbe risultare vincente sia in termini di divertimento che di sicurezza.

Scendendo sud, sempre lungo la costa orientale, a circa 60 km dal capoluogo sardo, Cagliari, si estende Costa Rei: spiaggia considerata la quinta più bella al mondo dagli esperti di “Lonely Planet”. La bellezza di Costa Rei è racchiusa fra il profilo del complesso montuoso dei Sette Fratelli, il parco naturale che domina sul Sarrabus, e uno straordinario mare, di un turchese che sembra dipinto. La rigogliosa macchia mediterranea nasconde a tratti spiagge e calette bellissime e riservate, specie salendo verso Capo Ferrato.

I villaggi turistici più esclusivi

Sia in Costa Smeralda che a Costa Rei sorgono due club che portano la firma di iGV. Il club Santaclara in Costa Smeralda e il club Santagiusta a Costa Rei: due Club esclusivi in grado di offrire tutto ciò di cui hai bisogno per godere al meglio della tua vacanza.

Dopo aver posato le valigie nella sistemazione che avrai scelto non ti resta che farti coinvolgere dagli animatori che organizzano ogni giorno decine di attività per intrattenere anche l’ospite più reticente.

I corsi collettivi sono compresi nel costo complessivo del soggiorno e, fra gli altri, troverai il corso di vela, di tennis e di tiro con l’arco fitness, acqua gym, e balli. Oltre ovviamente all’organizzazione di tornei di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis, ping-pong e bocce. Le attività proposte non finiscono mai, ai club iGV puoi trovare anche i corsi di Qi gong, beach volley, camminata metabolica, acqua metabolica, pilates, crossfit, spinning, beach tennis, footvolley e pallanuoto.

Se sei all’inizio o vuoi rafforzare la tua tecnica prima di lanciarti nelle sfide settimanale, puoi usufruire, a pagamento, di lezioni private di tennis, equitazione ed altre attività subacquee.

Mentre tu sarai impegnato a migliorare il dritto e il rovescio, uno staff preparato si prenderà cura dei tuoi figli. Dalla Nursery allo Yung Club vengono coinvolti tutti i bambini e i ragazzi dai 0 fino ai 17 anni, e le attività proposte sono studiate appositamente per ogni fascia di età.

Se hai qualche dubbio sulla tua salute o quella di tuo figlio, un medico e un pediatra ti riceveranno gratuitamente negli orari ambulatoriali. Quando scegli iGV puoi anche dimenticarti del passeggino, ce ne sono infatti disponibili in loco per chi ne ha bisogno.

Se la vita nel club non ti basta puoi richiedere l’organizzazione di escursioni nei dintorni, alcune delle quali possono essere fatte a cavallo o con il quad.

Dopo cena, lo staff ti stupirà con lo spettacolo in anfiteatro, in alternativa puoi recarti al cinema per scoprire l’offerta giornaliera di titoli.

In ultimo, iGV organizza incontri culturali e, per la serie Doppiaggio che passione!, propone una serie

di incontri speciali pensati, creati e condotti da professionisti del doppiaggio per farti scoprire alcuni degreti del mestiere.

Offerte e prenotazione

Prenotare in anticipo, si sa, è conveniente. Hai la possibilità di scegliere la migliore sistemazione per le tue esigenze e, generalmente, si trovano buone offerte che ti permettono di risparmiare.

È il caso della promozione Best price che permette di usufruire fino al 80% di sconto su bambini e ragazzi fino a 16 anni compiuti e della cancellazione gratuita, senza penali, in caso di annullamento del viaggio entro i 15 giorni precedenti all’’inizio del soggiorno. Tutto questo prenotando entro il 31 Marzo 2023.

