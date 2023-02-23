Cagliari, nome impossibile da pronunciare per gli stranieri: quando a inizio mese mi sono recato a Dublino, l’autista del mio bus non ha avuto problemi a dirmi che sua figlia insegnava inglese a Cagliari, pronunciando normalmente il nome della città capoluogo della Sardegna. Ma a quanto pare non per tutti è così, anzi!

Secondo Preply, la piattaforma globale di apprendimento delle lingue, la pronuncia di Cagliari è tra le 4 più complicate da pronunciare in Italia. Com’è arrivata a questa valutazione? Comparando i volumi di ascolto delle pronunce delle città italiane sulla propria piattaforma, individuando così quelle che richiedono più sforzi per l’apprendimento.

La città italiana il cui nome è il più difficile da pronunciare per gli stranieri? Firenze, con 285mila ascolti di pronuncia, mentre Cagliari figura al quarto posto con 104.000 ascolti. Considerando però che Firenze normalmente è molto più ricercata di Cagliari dai turisti stranieri, questo ci fa pensare che la parola “Cagliari” sia persino più complessa per loro da pronunciare (anche se Cagliari è tra le città medio piccole italiane preferite dagli inglesi).

Prova ne è che anche alcuni italiani hanno problemi, spiegano sempre da Preply, a causa del trigramma /ʎ/ (la “gl“), da pronunciare con il suono dolce e che spesso risulta complesso, tanto che in molti tendono a sostituirlo nel parlato con /l/ (“Calliari“) o /j/ (“Caiari“).

Top 5 città italiane più difficili da pronunciare per gli stranieri:

Firenze: 285mila ascolti Roma: 157.000 ascolti Bologna: 127.000 ascolti Cagliari: 104.000 ascolti Como: 81.000 ascolti

E voi riuscite a pronunciare completamente la parola Cagliari? E non ditemi che la pronunciate “Chiagliari” 😀

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.