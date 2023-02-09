Carnevale di Villamassargia 2023: scopri il programma di sabato 18 febbraio 2023!
Carnevale Villamassargia 2023, ecco orari e programma della sfilata: continuano ad arrivare i programmi di questo carnevale 2023, oggi ci spostiamo a Villamassargia, paese alle porte di Iglesias, dove nel pomeriggio di sabato 18 febbraio 2023, si svolgerà una interessante sfilata di maschere della tradizione barbaricina.
Confermata la ricetta di questo carnevale che prevede sia i gruppi allegorici che i gruppi in maschera, inclusi quelli della tradizione sarda, barbaricina e non solo.
Programma Carnevale Villamassargia:
Sabato, 18 febbraio 2023:
- ore 15:00 – Via dello sport – Vestizione delle maschere tradizionali:
- S’urtzu e sos bardianos di Ula Tirso
- Sos corriolos di Neoneli
- Sos tintinnatos di Siniscola
- ore 16:00 – Via dello sport – Partenza della sfilata dei carri allegorici e delle maschere etniche
Carri allegorici:
I carri allegorici sono a cura di:
- Associazione Turistica Pro Loco Villamassargia con la Famiglia Addams
- Gruppo Folk Pilar con Chef Ratatouille
- Associazione AttivaMente con gli Indiani
- Associazione Volontari Gioiosa Guardia con gli Indiani
- Pro Loco Musei con Avatar
- Pro Loco Domusnovas con la Famiglia Addams
- ASD Fun Fit con Grease
Il pomeriggio sarà allietato dalla musica itinerante della SeuiinStreet band e dalla dolcezza della zippolata in piazza Pilar.
Dove si trova Villamassargia (mappa):
Arrivare a Villamassargia è molto facile, basta prendere la strada statale 130 che da Cagliari conduce a Iglesias, uscendo poco prima allo svincolo per Domusnovas/ Villamassargia.
La cartina stradale qui sotto non solo vi segnala la posizione esatta di Villamassargia nel sud ovest della Sardegna, ma il cursore vi indica anche dove si trova la via dello Sport.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Villamassargia.
