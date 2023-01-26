10 nuove rotte Volotea su Olbia nell’estate 2023, per un totale di 28 collegamenti. Scopri tutte le destinazioni!

26 Gennaio 2023
Airbus Volotea in Sardegna

10 nuove rotte Volotea su Olbia nell’estate 2023: è stato presentato oggi a Olbia l’operativo di Volotea per l’estate 2023 sull’aeroporto Costa Smeralda. La compagnia low cost spagnola – che collega città di piccole e medie dimensioni e capitali europee – , ha infatti annunciato 7 nuove rotte dall’aeroporto di Olbia.

Diventano così ben 10 le nuove località raggiungibili dalla Gallura nell’estate 2023: Parigi Charles de Gaulle, Marsiglia, Tolosa, Bilbao e Valencia per un totale di 70.000 biglietti in vendita, che si aggiungono alle già annunciate Firenze, Lille, Nizza, Madrid e Barcellona.

A questi si aggiunge anche il ripristino della rotta per Bari. Inoltre Volotea opererà i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, senza alcuna compensazione economica, per tutto il periodo previsto dal bando della Regione Sardegna.

L’offerta del vettore aereo spagnolo da e per Olbia sale così a ben 28 rotte: 14 internazionali e 14 domestiche, per un totale di circa 1,2 milioni di posti in vendita. Saranno 3 gli aerei basati a Olbia, per un totale di 90 posti di lavoro diretti.

Nuove rotte da Olbia (annunciate oggi):

  • Olbia-Parigi Charles de Gaulle, in Francia: 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì a partire dal 29 maggio 2023;
  • Olbia-Marsiglia, in Francia: bisettimanale ogni martedì e venerdì a partire dal 26 maggio 2023 (rotta esclusiva);
  • Olbia-Tolosa, in Francia, ogni giovedì e domenica, dal 28 maggio 2023;
  • Olbia-Bilbao, in Spagna: rotta operata 2 volte la settimana, ogni mercoledì e sabato, in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva);
  • Olbia-Valencia, in Spagna: rotta con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva).

Tutti i voli su Olbia:

Voli da e per l’Italia:

  • Olbia-Ancona,
  • Olbia-Bari,
  • Olbia-Bologna,
  • Olbia-Catania,
  • Olbia-Firenze,
  • Olbia-Genova,
  • Olbia-Milano Bergamo,
  • Olbia-Napoli,
  • Olbia-Palermo,
  • Olbia-Pisa,
  • Olbia-Roma Fiumicino,
  • Olbia-Torino,
  • Olbia-Venezia,
  • Olbia-Verona.

Volo da e per la Francia:

  • Olbia-Parigi Charles de Gaulle,
  • Olbia-Marsiglia,
  • Olbia-Nizza,
  • Olbia-Tolosa,
  • Olbia-Lille,
  • Olbia-Bordeaux,
  • Olbia-Deauville,
  • Olbia-Lione,
  • Olbia-Nantes,
  • Olbia-Strasburgo.

Voli da e per la Spagna:

  • Olbia-Bilbao,
  • Olbia-Valencia,
  • Olbia-Barcellona,
  • Olbia-Madrid.

