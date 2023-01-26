10 nuove rotte Volotea su Olbia nell’estate 2023: è stato presentato oggi a Olbia l’operativo di Volotea per l’estate 2023 sull’aeroporto Costa Smeralda. La compagnia low cost spagnola – che collega città di piccole e medie dimensioni e capitali europee – , ha infatti annunciato 7 nuove rotte dall’aeroporto di Olbia.

Diventano così ben 10 le nuove località raggiungibili dalla Gallura nell’estate 2023 : Parigi Charles de Gaulle, Marsiglia, Tolosa, Bilbao e Valencia per un totale di 70.000 biglietti in vendita, che si aggiungono alle già annunciate Firenze, Lille, Nizza, Madrid e Barcellona.

A questi si aggiunge anche il ripristino della rotta per Bari. Inoltre Volotea opererà i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, senza alcuna compensazione economica, per tutto il periodo previsto dal bando della Regione Sardegna.

L’offerta del vettore aereo spagnolo da e per Olbia sale così a ben 28 rotte: 14 internazionali e 14 domestiche, per un totale di circa 1,2 milioni di posti in vendita. Saranno 3 gli aerei basati a Olbia, per un totale di 90 posti di lavoro diretti.

Nuove rotte da Olbia (annunciate oggi):

Olbia-Parigi Charles de Gaulle , in Francia: 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì a partire dal 29 maggio 2023;

, in Francia: 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì a partire dal 29 maggio 2023; Olbia-Marsiglia, in Francia : bisettimanale ogni martedì e venerdì a partire dal 26 maggio 2023 (rotta esclusiva);

: bisettimanale ogni martedì e venerdì a partire dal 26 maggio 2023 (rotta esclusiva); Olbia-Tolosa , in Francia, ogni giovedì e domenica, dal 28 maggio 2023;

, in Francia, ogni giovedì e domenica, dal 28 maggio 2023; Olbia-Bilbao , in Spagna: rotta operata 2 volte la settimana, ogni mercoledì e sabato, in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva);

, in Spagna: rotta operata 2 volte la settimana, ogni mercoledì e sabato, in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva); Olbia-Valencia, in Spagna: rotta con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva).

Tutti i voli su Olbia:

Voli da e per l’ Italia :

Olbia- Ancona ,

, Olbia- Bari ,

, Olbia- Bologna ,

, Olbia- Catania ,

, Olbia- Firenze ,

, Olbia- Genova ,

, Olbia- Milano Bergamo ,

, Olbia- Napoli ,

, Olbia- Palermo ,

, Olbia- Pisa ,

, Olbia- Roma Fiumicino ,

, Olbia- Torino ,

, Olbia- Venezia ,

, Olbia-Verona.

Volo da e per la Francia :

Olbia- Parigi Charles de Gaulle ,

, Olbia- Marsiglia ,

, Olbia- Nizza ,

, Olbia- Tolosa ,

, Olbia- Lille ,

, Olbia- Bordeaux ,

, Olbia- Deauville ,

, Olbia- Lione ,

, Olbia- Nantes ,

, Olbia-Strasburgo.

Voli da e per la Spagna :

Olbia- Bilbao ,

, Olbia- Valencia ,

, Olbia- Barcellona ,

, Olbia-Madrid.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori informazioni su tariffe, orari di partenza e arrivo, regolamento sui bagagli a mano e in stiva, prenotazioni e offerte, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea. I biglietti per le nuove rotte sono infatti già in vendita.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.