10 nuove rotte Volotea su Olbia nell’estate 2023, per un totale di 28 collegamenti. Scopri tutte le destinazioni!
10 nuove rotte Volotea su Olbia nell’estate 2023: è stato presentato oggi a Olbia l’operativo di Volotea per l’estate 2023 sull’aeroporto Costa Smeralda. La compagnia low cost spagnola – che collega città di piccole e medie dimensioni e capitali europee – , ha infatti annunciato 7 nuove rotte dall’aeroporto di Olbia.
Diventano così ben 10 le nuove località raggiungibili dalla Gallura nell’estate 2023: Parigi Charles de Gaulle, Marsiglia, Tolosa, Bilbao e Valencia per un totale di 70.000 biglietti in vendita, che si aggiungono alle già annunciate Firenze, Lille, Nizza, Madrid e Barcellona.
A questi si aggiunge anche il ripristino della rotta per Bari. Inoltre Volotea opererà i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale, senza alcuna compensazione economica, per tutto il periodo previsto dal bando della Regione Sardegna.
L’offerta del vettore aereo spagnolo da e per Olbia sale così a ben 28 rotte: 14 internazionali e 14 domestiche, per un totale di circa 1,2 milioni di posti in vendita. Saranno 3 gli aerei basati a Olbia, per un totale di 90 posti di lavoro diretti.
Nuove rotte da Olbia (annunciate oggi):
- Olbia-Parigi Charles de Gaulle, in Francia: 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì a partire dal 29 maggio 2023;
- Olbia-Marsiglia, in Francia: bisettimanale ogni martedì e venerdì a partire dal 26 maggio 2023 (rotta esclusiva);
- Olbia-Tolosa, in Francia, ogni giovedì e domenica, dal 28 maggio 2023;
- Olbia-Bilbao, in Spagna: rotta operata 2 volte la settimana, ogni mercoledì e sabato, in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva);
- Olbia-Valencia, in Spagna: rotta con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato in partenza dal 27 maggio 2023 (rotta esclusiva).
Tutti i voli su Olbia:
Voli da e per l’Italia:
- Olbia-Ancona,
- Olbia-Bari,
- Olbia-Bologna,
- Olbia-Catania,
- Olbia-Firenze,
- Olbia-Genova,
- Olbia-Milano Bergamo,
- Olbia-Napoli,
- Olbia-Palermo,
- Olbia-Pisa,
- Olbia-Roma Fiumicino,
- Olbia-Torino,
- Olbia-Venezia,
- Olbia-Verona.
Volo da e per la Francia:
- Olbia-Parigi Charles de Gaulle,
- Olbia-Marsiglia,
- Olbia-Nizza,
- Olbia-Tolosa,
- Olbia-Lille,
- Olbia-Bordeaux,
- Olbia-Deauville,
- Olbia-Lione,
- Olbia-Nantes,
- Olbia-Strasburgo.
Voli da e per la Spagna:
- Olbia-Bilbao,
- Olbia-Valencia,
- Olbia-Barcellona,
- Olbia-Madrid.
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:
Per maggiori informazioni su tariffe, orari di partenza e arrivo, regolamento sui bagagli a mano e in stiva, prenotazioni e offerte, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea. I biglietti per le nuove rotte sono infatti già in vendita.
RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.