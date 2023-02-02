Street Food in maschera a Sassari, programma e orari: torna il grande street food in piazza a Sassari, l’appuntamento è per l’ 11 e 12 febbraio 2023 presso il piazzale Segni con lo “Street Food in maschera“. Si inizia dalle ore 10:00.

In programma non solo tanto delizioso cibo da consumarsi rigorosamente in formato “da strada“, ma anche birre artigianali, artigiani, musica e intrattenimento. L’ingresso è gratuito. Ricordiamo anche che lo sponsor principale, che rende possibile questo evento, è lo spazio Conad. Vediamo subito il programma completo di questa due giorni.

Programma Street Food in Maschera, Sassari:

Sabato, 11 febbraio 2023:

ore 10:00 – Apertura Stand

ore 14:00 / 18:00 – Steampunk

ore 15:00 / 16:00 – Tricirco con spettacolo bolle

ore 21:00 / 23:00 – Omar Dj

Domenica, 12 febbraio 2023:

ore 10:00 – Apertura Stand

ore 11:00 – Mini Parata di Vespa con il Vespa Club

con il Vespa Club ore 11:00 – Dj Arturo

ore 15:00 / 16:00 – Spettacolo di Clown , a cura della compagnia teatrale Girovagando

, a cura della compagnia teatrale Girovagando ore 14:00 / 18:00 – Steampunk

ore 17:00 – Dj Arturo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli potete consultare la pagina Facebook dell’evento, per esporre invece, trovate qui i contatti degli organizzatori:

sardiniahappyevents@gmail.com

+39 338 6312 088

Dove si trova piazzale Segni a Sassari:

