Street Food in maschera a Sassari: scopri il programma completo dell’11 e 12 febbraio 2023!
Street Food in maschera a Sassari, programma e orari: torna il grande street food in piazza a Sassari, l’appuntamento è per l’ 11 e 12 febbraio 2023 presso il piazzale Segni con lo “Street Food in maschera“. Si inizia dalle ore 10:00.
In programma non solo tanto delizioso cibo da consumarsi rigorosamente in formato “da strada“, ma anche birre artigianali, artigiani, musica e intrattenimento. L’ingresso è gratuito. Ricordiamo anche che lo sponsor principale, che rende possibile questo evento, è lo spazio Conad. Vediamo subito il programma completo di questa due giorni.
Programma Street Food in Maschera, Sassari:
Sabato, 11 febbraio 2023:
- ore 10:00 – Apertura Stand
- ore 14:00 / 18:00 – Steampunk
- ore 15:00 / 16:00 – Tricirco con spettacolo bolle
- ore 21:00 / 23:00 – Omar Dj
Domenica, 12 febbraio 2023:
- ore 10:00 – Apertura Stand
- ore 11:00 – Mini Parata di Vespa con il Vespa Club
- ore 11:00 – Dj Arturo
- ore 15:00 / 16:00 – Spettacolo di Clown, a cura della compagnia teatrale Girovagando
- ore 14:00 / 18:00 – Steampunk
- ore 17:00 – Dj Arturo
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli potete consultare la pagina Facebook dell’evento, per esporre invece, trovate qui i contatti degli organizzatori:
- sardiniahappyevents@gmail.com
- +39 338 6312 088
Dove si trova piazzale Segni a Sassari:
