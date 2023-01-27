Eventi 27, 28 e 29 gennaio 2023 in Sardegna: altro weekend di passaggio in Sardegna, con meno eventi del solito, in vista dell’esplosione del carnevale. E allora appuntamento con gli ultimi fuochi di San Sebastiano a Monserrato (con “Su Fogadoni” ) e Girasole (con il falò e la musica degli “Istentales“). Molti, in tutta la Sardegna, sono gli eventi dedicati alla “Giornata della memoria“, che cade proprio oggi (27 gennaio 2023).

Appuntamenti molto interessanti anche a Pula, con la prima edizione di “Domus Antigas“, dove apriranno oltre 30 case campidanesi tra mostre, esposizioni, maschere (“Is Cerbus” di Sinnai) e punti ristoro; e a Laerru, dove si svolgerà la rassegna enogastronomia e folkloristica “Chentinas de Laerru“. Anche in questo caso ci saranno ospiti le maschere tradizionale (“Urthos e Buttudos” di Fonni).

A Cagliari, ricordatevi che è ancora visitabile la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh (il link vi porta direttamente alla biglietteria online) ed è ancora aperto, per l’ultimo weekend, anche il luna park con pista di pattinaggio su ghiaccio a Santa Gilla.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 27, 28 e 29 gennaio 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Importante: prima di partire, verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, dei quali non siamo venuti a conoscenza!

Vi ricordiamo infine che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.