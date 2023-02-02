Mascaras in Fraus 2023 a Guasila: scopri il programma di domenica 26 febbraio 2023!

Daniele Puddu 2 Febbraio 2023
Mascaras in Fraus 2023 a Guasila, manifesto e programma

Mascaras in Fraus 2023 a Guasila: torna anche a Guasila la sfilata delle maschere del carnevale tradizionale sardo. L’appuntamento nell’importante borgo della Trexenta è per domenica 26 febbraio 2023 con “Mascaras in Fraus“.

Partenza dalle ore 16:00 in piazza Municipio a Guasila, partecipano alcune dei gruppi in maschera più interessanti della provincia di Oristano.

Programma Mascaras in Fraus, Guasila:

Domenica, 26 febbraio 2023:

  • ore 16:00 – Partenza e arrivo in piazza Municipio – Mascaras in Fraus, partecipano le maschere:
    • S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro;
    • Sos Corriolos di Neoneli;
    • Maschinganna e sa Maiaja di Busachi;
    • S’Accabadora Pianalzesa di Sagama.
  • al termine – Piazza Municipio – Esibizione finale delle maschere e balli sardi in compagnia di Totore Chessa.

Trovate invece qui il programma aggiornato delle sfilate di carnevale in Sardegna!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche, anche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Guasila.

Dove si trova e come arrivare a Guasila:

Arrivare a Guasila è piuttosto facile, si trova infatti, indicativamente, a metà strada tra Sanluri e Senorbì, nella provincia del sud Sardegna, a 40 minuti di macchina a nord di Cagliari. Zoomate sulla mappa qui sotto per trovare il miglior percorso per voi!

