Mascaras in Fraus 2023 a Guasila: scopri il programma di domenica 26 febbraio 2023!
Mascaras in Fraus 2023 a Guasila: torna anche a Guasila la sfilata delle maschere del carnevale tradizionale sardo. L’appuntamento nell’importante borgo della Trexenta è per domenica 26 febbraio 2023 con “Mascaras in Fraus“.
Partenza dalle ore 16:00 in piazza Municipio a Guasila, partecipano alcune dei gruppi in maschera più interessanti della provincia di Oristano.
Programma Mascaras in Fraus, Guasila:
Domenica, 26 febbraio 2023:
- ore 16:00 – Partenza e arrivo in piazza Municipio – Mascaras in Fraus, partecipano le maschere:
- S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro;
- Sos Corriolos di Neoneli;
- Maschinganna e sa Maiaja di Busachi;
- S’Accabadora Pianalzesa di Sagama.
- al termine – Piazza Municipio – Esibizione finale delle maschere e balli sardi in compagnia di Totore Chessa.
Trovate invece qui il programma aggiornato delle sfilate di carnevale in Sardegna!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche, anche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Guasila.
Dove si trova e come arrivare a Guasila:
Arrivare a Guasila è piuttosto facile, si trova infatti, indicativamente, a metà strada tra Sanluri e Senorbì, nella provincia del sud Sardegna, a 40 minuti di macchina a nord di Cagliari. Zoomate sulla mappa qui sotto per trovare il miglior percorso per voi!
