Verso il Carnevale 2023 a Cagliari: anche la città di Cagliari si avvicina a passo spedito “Verso il carnevale“, tanto che per quattro sabati consecutivi – il 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio 2023 – la Ratantira, il classico gruppo carnevalesco cagliaritano, animerà coi suoi tradizionali tamburi, le vie dello shopping cittadine.

L’appuntamento è dalle ore 18:30 alle ore 20:00, per far festa e divertirsi nelle strade del centro storico cagliaritano. Un modo per invitare la popolazione a rimanere in città e non scappare nei grandi centri commerciali.

Noi vi ricordiamo che l’ 11 e 12 febbraio 2023 , sempre a Cagliari, ci sarà anche l’appuntamento con la grande festa di carnevale del Cartoon Fest.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’iniziativa “Verso il Carnevale” è a cura dell’ associazione Strada Facendo, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari e l’associazione Viking group.

Copyright: foto copertina dal comunicato stampa del Comune di Cagliari.

