Cartoon Fest di Carnevale 2023 a Cagliari: scopri il programma dell’11 e 12 febbraio 2023. Biglietti già in vendita!

Cartoon Fest di Carnevale 2023 a Cagliari: questo evento me lo ricordo bene, perché fu la prima grande manifestazione annullata nel 2020 a causa del Covid, quando ancora non avevamo la minima idea di cosa avremo dovuto passare. Oggi diventa il simbolo della ripartenza e del ritorno alla normalità, della voglia di tornare a socializzare e divertirsi. Ecco le date del Cartoon Fest di carnevale a Cagliari: 11 e 12 febbraio 2023 .

Gli organizzatori sono gli stessi di altri grandi eventi come il Castello di Babbo Natale dello scorso dicembre, il Family Fest e lo stesso Cartoon Fest di Arborea e del Convento a Cagliari. Uno staff molto affiatato, che negli anni ha saputo crescere e migliorarsi. La prova? Dopo Cagliari si smonta tutto, si prende la nave e si rimonta al parco divertimenti di Cinecittà a Roma, dove uno staff tutto sardo farà divertire i bambini della Capitale!

Insomma, con queste premesse, se amate questo tipo di eventi non potete mancare, voi e i vostri bambini e ragazzi, vediamo tutte le novità.

Cartoon Fest di Carnevale alla Fiera di Cagliari:

La location scelta è quella della fiera di Cagliari, con ingresso da viale Diaz. La motivazione è molto semplice, il luogo è di facile accesso, ben collegato coi mezzi pubblici, ci sono ampi parcheggi e – soprattutto – verranno utilizzati i padiglioni al coperto. Quindi se anche fuori dovesse piovere e far freddo, dentro si starà benone.

Novità e programma:

Come sempre il programma che abbiamo è quello di massima, poi pian piano, come ci si avvina all’evento, vengono man mano diffusi ulteriori particolari.

Sarà una grande festa di carnevale, con un premio alle maschere più originali, adulti e bimbi! Però se non volete mascherarvi nessun problema, siete sempre i benvenuti. Infatti, anche se invogliamo i visitatori a vestirsi a maschera, ciò non è obbligatorio.

Sarà la grande festa dei supereroi e delle mascotte Disney ma non solo. I bambini potranno incontrare liberamente, intrattenersi e fare foto con i loro personaggi preferiti. Supereroi certo, ma anche principesse, Minnie, Pippo e Topolino, Paperino e Paperina, Masha e Orso e tutti gli altri personaggi che hanno reso celebre il Cartoon Fest in Italia!

Ma non solo, quest’anno i bambini potranno trasformarsi essi stessi in supereroi. Grazie al truccabimbi? Sì certo, ma non solo, grazie ai visori di realtà virtuale, potranno vivere l’ebrezza di volare sopra la città come i loro eroi!

E poi ancora, gradita ospite di questa edizione sarà Mercoledì Addams, che arriva per la prima volta a Cagliari, con la sua carica di fredda bellezza e austero carisma.

E po ancora il grande Flashmob, 10 ore di spettacoli non stop, tra show di magia e giocoleria, eventi circensi, acrobati e clown, ospiti a profusione, Encanto e via dicendo.

Cosa troverete al Cartoon Fest (tutto incluso nel biglietto):

Cartoons Carnival Fest:

L’imperdibile festa di Carnevale a tema Disney e non solo. Con tutte le mascotte più amate dai bambini, con Minnie, Topolino, Pippo, Paperina, Paperino, Bing, Masha, Orso, Olaf, Mario, Luigi, Lady Bug, Miraculous, Doraemon e poi le principesse Belle con la Bestia, Ariel, Rapunzel, Biancaneve, i Supereroi Marvel e Advance come Spiderman, Capitan America, Deadpool, Black Widow, Wanda, Catwoman per divertirci tutti assieme. Premio alle maschere più belle. Madrina della festa sarà Mercoledì Addams!

Non è obbligatorio vestirsi in maschera.

La NUOVA casa di Masha e Orso:

La prima e unica casa di Masha e Orso in grandezza naturale della Sardegna sarà visibile solo al Cartoon Fest. La stanno realizzando i nostri artigiani di fiducia, per vivere un’esperienza ancora più suggestiva e immergerci completamente nel mondo del nostro cartone preferito.

Realtà virtuale:

Con i nostri ragazzi che avranno anche una possibilità a dir poco unica, quella di trasformarsi loro stessi in un supereroe, grazie alla realtà virtuale, che gli permetterà l’incredibile esperienza di volare sulla città!

10 ore di spettacoli non stop:

Spettacolo Cartoon Show, il grande spettacolo Cartoon dove si esibiranno le mascotte Disney al completo assieme a cantanti e ballerini/e

Spettacolo live di Masha e Orso e Bing

Spettacolo live e ballo delle Principesse con la presenza di Belle e la Bestia.

Spettacolo di magia.

Spettacolo di circensi e giocoleria.

Baby dance Cartoon Fest.

Musical Cartoon con cantanti e uno staff di 12 ballerini/e si esibiranno live proponendo Encanto, Aladin, Frozen, Mary Poppins.

Area Pirati:

I vostri bambini si vogliono travestire da Pirati? Potranno giocare con la nostra ciurma di animatori travestiti da bucanieri nell’apposita area giochi!

Area Supereroi:

I Supereroi Marvel e Advance ( Spiderman, Superman, Capitan America, Deadpool, Black Widow, Wanda, Catwoman etc) ti aspettano nella loro area per combattimento dal vivo e per giocare.

Area Nintendo:

Giochi e gare Nintendo con tra ospiti: Mario, Luigi e Son.

Area Principesse:

Belle con la Bestia, Ariel, Rapunzel, Biancaneve ti accoglieranno per un momento fiabesco tra storie e racconti, le foto, e tantissime scenette per arrivare da Alice e il Cappellaio matto che ti accoglieranno nella loro area.

Area Mascotte:

Minnie, Topolino, Bing, Masha, Orso Olaf, Mario, Luigi, Paperina, Paperino, Pippo, la Bestia, Doraemon sempre a disposizione nell’ area a loro dedicato o sul palco per gli spettacoli.

Area laboratori:

Le nostre animatrici vi guideranno per creare fantastiche maschere di Carnevale etc.

Area Truccabimbi:

I vostri bambini verrà truccato gratuitamente dal personale specializzato dell’evento, per assomigliare ai loro personaggi preferiti!

Nuova Area Food:

Nuova area ristoro potenziata, con – ad esempio – il pane tostato e cornetti appena sfornati, più la nuovissima linea curata dallo chef Tony Porseo, con pasta e pizze caldi e tanto altro ancora! Sì, per i papà ci sarà anche la birra! Le consumazioni sono l’unica cosa non inclusa nel biglietto d’ingresso e si devono pagare a parte.

Dove comprare i biglietti:

I biglietti sono già in vendita a “PREZZO LANCIO“, con la formula “TUTTO COMPRESO“, inclusi un potenziato trucca-bimbi, l’ area giochi Nintendo, l’ area giochi 3d e tanto altro ancora. Puoi scegliere due tipologie di biglietto:

il biglietto intero valido tutta la giornata ( dalle ore 10:00 alle 19:00);

valido tutta la giornata ( dalle ore 10:00 alle 19:00); il biglietto ridotto pomeridiano (dalle ore 15:00 alle 19:00 – SOLD OUT per la giornata di sabato, rimangono pochi biglietti per quella di domenica)

I biglietti online saranno in vendita fino alle ore 23:59 di venerdì 10 febbraio 2023, poi saranno acquistabili solo ai botteghini nei giorni dell’evento, al costo di 2 euro in più cadauno.

Prezzo biglietti:

AGGIORNAMENTO – BIGLIETTERIA SUL POSTO: con apertura dalle ore 10:00 di sabato e domenica, i biglietti costeranno 2 euro in più l’uno rispetto a quelli online.

Intera giornata:

Ridotto 0 a 3 anni non compiuti : 5 euro;

: 5 euro; Ridotto dai 3 ai 12 anni compiuti : 15 euro;

: 15 euro; Intero: 18 euro.

Ridotto pomeridiano:

Ridotto da 0 a 3 anni non compiuti : 5 euro;

: 5 euro; Ridotto dai 3 ai 12 anni compiuti : 12 euro;

: 12 euro; Intero: 15 euro.

Comprateli subito, perché ormai conoscete gli eventi organizzati da questa compagnia, il sold out è assicurato e molti rischiano di restare purtroppo fuori!

Dove dormire a Cagliari, vicino alla Fiera:

Mappa, come arrivare alla Fiera di viale Diaz a Cagliari:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Telefono: 070.680722 (telefonate al mattino, dalle ore 9,00 alle 14,00)

Se volete saperne di più sull’evento, seguitene la pagina Facebook , se invece volete esporre chiamate al numero di telefono qui sotto:

