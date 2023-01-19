Nuove rotte aeree Olbia–Madrid e Olbia–Nizza con Volotea: è tempo di novità per l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, la porta d’ingresso del nord est della Sardegna. Se ieri vi avevamo annunciato la nuova rotta Olbia-Atene con Aegean Airlines, stavolta la doppia novità viene dal vettore low cost spagnolo Volotea, famoso per le sue irresistibili offerte. Due nuove rotte per l’estate 2023: Olbia–Madrid e Olbia–Nizza.

Aumentano quindi i voli verso Spagna e Francia, con un volo che collega Olbia alla Capitale spagnola e un altro che collega la Gallura alla Costa Azzurra.

Diventano così ben 22 le destinazioni raggiungibili con Volotea da Olbia, dove il vettore si classifica al primo posto per numero di mete collegate: 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – altra novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 9 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza in Francia, Barcellona e Madrid in Spagna).

Ma non solo, sono attese ulteriori novità per i prossimi giorni. Intanto vediamo qualche dettaglio in più sulle nuove rotte.

Volo diretto Olbia-Madrid con Volotea:

La rotta Olbia–Madrid verrà operata da Volotea a partire dal 26 maggio al 6 ottobre 2023, con frequenza trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì. Stiamo parlando di 116 voli, per un totale di oltre 20.800 posti / biglietti messi in vendita. Al momento in cui scriviamo le tariffe partono da 24 euro , a tratta e a persona, se si viaggia leggeri.

Volo diretto Olbia-Nizza con Volotea:

La nuova rotta Olbia–Nizza operata da Volotea invece, partirà due giorno dopo, dal 28 maggio al 17 settembre 2023, con frequenza bisettimanale: mercoledì e domenica. I posti messi in vendita sono oltre 14.000 per un totale di 78 voli. Al momento in cui scriviamo le tariffe partono da 29 euro . a tratta e a persona, se si viaggia leggeri.

Ottime le statistiche Volotea su Olbia:

In sede di presentazione delle rotte, il management di Volotea si è anche dilungato sulle performance fatte registrare su Olbia nel mese di dicembre, con un tasso di puntualità del 95% (OTP15) e un recommendation rate dell’89% (quasi 9 passeggeri su 10 consiglierebbero Volotea ad amici e parenti che stanno progettando viaggi e trasferte da e per Olbia).

Per maggiori informazioni su tariffe, orari di partenza e arrivo, regolamento sui bagagli a mano e in stiva, prenotazioni e offerte, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea. I biglietti per le nuove rotte sono infatti già in vendita.

