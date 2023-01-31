Le 10 spiagge più belle della Sardegna secondo ChatGPT: l’argomento è dibattuto da anni e non ci si riesce mai a mettere d’accordo, perché la Sardegna ha talmente spiagge di una bellezza unica, che servirebbe forse una top 30, con tanti arenili a pari merito.

Però, ogni anno saltano fuori decine di classifiche, vuoi in base alle recensioni raccolte online, vuoi in base alle più instagramate, vuoi in base a caratteristiche o gusti particolari (spiagge per bambini, le calette più nascoste e meno frequentate, le dog beach, gli arenili destinati al naturismo) e via dicendo. Queste ad emempio sono le spiagge più belle della Sardegna secondo i sardi.

Noi però, stavolta, abbiamo deciso si interrogare l’indiscussa star del web in questo momento, l’intelligenza artificiale di ChatGPT, al quale abbiamo chiesto quali fosse le spiagge più belle della Sardegna. Ecco la sua risposta:

Cala Goloritzè, Baunei La Cinta, San Teodoro Cala Mariolu, Baunei Cala Luna, Cala Gonone (Dorgali) Porto Giunco, Villasimius Cala Biriala, Baunei Cala Sisine, Baunei Cala Brandinchi, San Teodoro La Pelosa, Stintino Cala Domestica, Buggerru.

La domanda, che vi poniamo è, ha ragione l’intelligenza artificiale? Siete d’accordo con lei? Ha fatto una buona scelta?

Ora a parte qualche errore geografico che abbiamo corretto noi, come Cala Biriala data a Bosa Marina o Cala Domestica a Siniscola (e altri 2 o 3 correttivi minori), più una spiaggia di Favignana che abbiamo chiesto all’IA di sostituire (per due volte, la seconda ci ha dato una spiaggia inesistente a Budoni), le risposte sono piuttosto centrate.

Gli abbiamo anche chiesto quali fossero le spiagge più adatte per i bambini in Sardegna, ma le risposte erano così scorrette o inadatte che abbiamo preferito lasciar perdere. Non che le valutazioni dei pediatri, disponibili al link precedente, ci abbiano soddisfatto del tutto.

