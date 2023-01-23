Pentolaccia a cavallo Benetutti 2024: scopri il programma di sabato 10 febbraio 2024!

Pentolaccia a cavallo benetuttese 2024: andiamo oggi alla scoperta della 13ª edizione della “Pentolaccia a Cavallo Benetuttese“, che si svolgerà nella giornata di sabato 10 febbraio 2024 a Benetutti, importante borgo che si trova nella regione storica del Goceano, in provincia di Sassari (a fine articolo trovi la mappa con la posizione esatta).

La pentolaccia a cavallo benetuttese si corre in gruppi di pariglie di 3 o 2 binomi percorrendo una pista lunga 500 metri situata nel centro abitato di Benetutti, lo scopo è che in corsa si debbano rompere dei vasi in terracotta situati in due punti diversi del percorso.

Programma Pentolaccia Benetuttese 2024:

Sabato, 10 febbraio 2024:

  • ore 14:30 – Pentolaccia a cavallo Benetuttese (13ma edizione), partecipano:
    • 1)Furtei: Claudio Porcedda- Roberto Lilliu- Christian Caredda
    • 2)Anela: Nicola Nurra- Alessandro Mavuli- Antonio Nurra
    • 3)Bono: Saverio Congiu- Salvatore Casula- Efisio Manca
    • 4)Burgos: Elia Siri- Antonio Meloni- Luca Riccardi
    • 5)Nule: Flvio Ladu- Giammario Pinna- Alessandro Manca
    • 6)Ollolai: Costantino Piredda- Daniele Cossu- Lorenzo Bussu
    • 7)Nuoro:Giuseppe Sedda- Salvatore Sedda-bartolomeo Loi
    • 8)Oliena: Cristina Puligheddu- Claudia Uscidda- Alice Azara
    • 9)Osilo: Salvatore Canu- Angelo Scodino- Salvatore Mura
    • 10) Ittiri: Aurora Zara- Gavino Manca- Alessandro Cadau
    • 11) Pattada: Antonio Deiosso- Luca Falqui- Daniele Ragaglia
    • 12) Fonni: Luca Coinu- Antonio Gregu- Gian Battista Demartis
    • 13) Orgosolo: Antonio Mereu- Salvatore Carrucciu- Marco Filindeu
    • 14) Macomer: Mattia Citzia- Michele Gregu- Emanuele Cossu
    • 15) Meana Sardo: Simone Pietro Casula- Stefano Sanna- Andrea Casula
    • 16) Samugheo: Marco Sarai-luciano Caddeo-lorenzo Giuliano
    • 17) Oniferi: Antonio Piras- Andrea Virdis- Graziano Giuliano
    • 18) Gergei: Vittorio Podda- Marcello Scintu- Dino Scintu
    • 19) Sindia: Davide Coccollone- Luigi Del Rio- Stefano Sanna
    • 20) Norbello: Antonello Spada- Manuel Fadda- Gabriele Fadda
    • 21) Budduso’: Tomaso Sistu- Giuseppe Chessa- Angelo Bacciu
    • 22) Selegas: Andrea Puddu- Pietro Addis- Gavino Sanna
    • 23) Torralba: Danilo Mulas- Alessio Malune- Marco Uras
    • 24) Bono: Giovanni Manchinu- Leonardo Fressura- Simone Usai
    • 25) Fonni: Riccardo Maloccu- Giovanni Cualbu-andrea Manca
    • 26) Sarule: Antonio Lai- Pasquale Cheri- Agostino Forma
    • 27) Galtelli’: Alessio Zola- Salvatore Ragaglia- Giacomo Puligheddu
    • 28) Ortueri: Sebastiano Scanu- Riccardo Cabiddu- Giuseppe Loddo
    • 29) San Basilio: Stefano Anedda- Matteo Saverio Scanu- Ignazio Schirru
    • 30) Benetutti: Giuseppe Carente- Antonio Bitti- Angelo Cosseddu
    • 31) Benetutti: Carlo Dessena- Samuele Dessena- Giacomo Pisano
    • 32) Lula: Daniele Testone- Salvatore Deiana- Giovanni Massardo
    • 33) Benetutti: Giovanni Tanda- Caludio Carta- Michael Candela
    • 34) Benetutti: Massimiliano Cosseddu- Samuel Cherchi- Fabrizio Daga
    • 35) Benetutti: Flavio Pulighe- Samuel Cortes- Luigi Cherchi
    • 36) Benetutti: Giuseppe Pala- Elia Campus- Davide Pischedda
    • 37) Benetutti: Francesco Pilosu- Giuseppe Tanda- Giangavino Podda
    • 38) Benetutti Walter Cortes- Mario Pes- Giovanni Maria Fadda
    • 39) Teti: Massimiliano Pilu- Francesco Fenude- Stefano Deligia
    • 40) Benetutti: Angelo Baralla- Michele Tanda- Riccardo Serusi
  • A seguire – Sfilata dei gruppi a cavallo partecipanti alla Pentolaccia Benetuttese;

