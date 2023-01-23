Pentolaccia a cavallo Benetutti 2024: scopri il programma di sabato 10 febbraio 2024!
Pentolaccia a cavallo benetuttese 2024: andiamo oggi alla scoperta della 13ª edizione della “Pentolaccia a Cavallo Benetuttese“, che si svolgerà nella giornata di sabato 10 febbraio 2024 a Benetutti, importante borgo che si trova nella regione storica del Goceano, in provincia di Sassari (a fine articolo trovi la mappa con la posizione esatta).
La pentolaccia a cavallo benetuttese si corre in gruppi di pariglie di 3 o 2 binomi percorrendo una pista lunga 500 metri situata nel centro abitato di Benetutti, lo scopo è che in corsa si debbano rompere dei vasi in terracotta situati in due punti diversi del percorso.
Programma Pentolaccia Benetuttese 2024:
Sabato, 10 febbraio 2024:
Sono possibili ulteriori integrazioni al programma nei prossimi giorni.
- ore 14:30 – Pentolaccia a cavallo Benetuttese (13ma edizione), partecipano:
- 1)Furtei: Claudio Porcedda- Roberto Lilliu- Christian Caredda
- 2)Anela: Nicola Nurra- Alessandro Mavuli- Antonio Nurra
- 3)Bono: Saverio Congiu- Salvatore Casula- Efisio Manca
- 4)Burgos: Elia Siri- Antonio Meloni- Luca Riccardi
- 5)Nule: Flvio Ladu- Giammario Pinna- Alessandro Manca
- 6)Ollolai: Costantino Piredda- Daniele Cossu- Lorenzo Bussu
- 7)Nuoro:Giuseppe Sedda- Salvatore Sedda-bartolomeo Loi
- 8)Oliena: Cristina Puligheddu- Claudia Uscidda- Alice Azara
- 9)Osilo: Salvatore Canu- Angelo Scodino- Salvatore Mura
- 10) Ittiri: Aurora Zara- Gavino Manca- Alessandro Cadau
- 11) Pattada: Antonio Deiosso- Luca Falqui- Daniele Ragaglia
- 12) Fonni: Luca Coinu- Antonio Gregu- Gian Battista Demartis
- 13) Orgosolo: Antonio Mereu- Salvatore Carrucciu- Marco Filindeu
- 14) Macomer: Mattia Citzia- Michele Gregu- Emanuele Cossu
- 15) Meana Sardo: Simone Pietro Casula- Stefano Sanna- Andrea Casula
- 16) Samugheo: Marco Sarai-luciano Caddeo-lorenzo Giuliano
- 17) Oniferi: Antonio Piras- Andrea Virdis- Graziano Giuliano
- 18) Gergei: Vittorio Podda- Marcello Scintu- Dino Scintu
- 19) Sindia: Davide Coccollone- Luigi Del Rio- Stefano Sanna
- 20) Norbello: Antonello Spada- Manuel Fadda- Gabriele Fadda
- 21) Budduso’: Tomaso Sistu- Giuseppe Chessa- Angelo Bacciu
- 22) Selegas: Andrea Puddu- Pietro Addis- Gavino Sanna
- 23) Torralba: Danilo Mulas- Alessio Malune- Marco Uras
- 24) Bono: Giovanni Manchinu- Leonardo Fressura- Simone Usai
- 25) Fonni: Riccardo Maloccu- Giovanni Cualbu-andrea Manca
- 26) Sarule: Antonio Lai- Pasquale Cheri- Agostino Forma
- 27) Galtelli’: Alessio Zola- Salvatore Ragaglia- Giacomo Puligheddu
- 28) Ortueri: Sebastiano Scanu- Riccardo Cabiddu- Giuseppe Loddo
- 29) San Basilio: Stefano Anedda- Matteo Saverio Scanu- Ignazio Schirru
- 30) Benetutti: Giuseppe Carente- Antonio Bitti- Angelo Cosseddu
- 31) Benetutti: Carlo Dessena- Samuele Dessena- Giacomo Pisano
- 32) Lula: Daniele Testone- Salvatore Deiana- Giovanni Massardo
- 33) Benetutti: Giovanni Tanda- Caludio Carta- Michael Candela
- 34) Benetutti: Massimiliano Cosseddu- Samuel Cherchi- Fabrizio Daga
- 35) Benetutti: Flavio Pulighe- Samuel Cortes- Luigi Cherchi
- 36) Benetutti: Giuseppe Pala- Elia Campus- Davide Pischedda
- 37) Benetutti: Francesco Pilosu- Giuseppe Tanda- Giangavino Podda
- 38) Benetutti Walter Cortes- Mario Pes- Giovanni Maria Fadda
- 39) Teti: Massimiliano Pilu- Francesco Fenude- Stefano Deligia
- 40) Benetutti: Angelo Baralla- Michele Tanda- Riccardo Serusi
- A seguire – Sfilata dei gruppi a cavallo partecipanti alla Pentolaccia Benetuttese;
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, richieste di informazioni o eventuali aggiornamenti, anche dell'ultim'ora, contattate gli organizzatori sulla loro pagina Facebook ufficiale.
Dove si trova e come arrivare a Benetutti:
