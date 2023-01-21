L’evento celebrerà le bellezze di Pula con 35 case campidanesi aperte, espositori, degustazioni, percorsi gastronomici e spettacoli unici come l’esibizione di Elio con i Tenores di Neoneli.

Domus Antigas 2025 a Pula: si svolgerà nella giornata di 25 e 26 gennaio 2025 la quarta edizione di “Domus Antigas” a Pula, il celebre borgo turistico lungo la costa sud occidentale della Sardegna.

L’evento si ispira come concetto di base alle “cortes apertas” e punta sulla riscoperta dei sapori, profumi e e delle meraviglie di Pula, che si unisce al folklore e ai segreti dell’artigianato della Sardegna intera.

Cosa troveremo a Pula?

Ben 35 case campidanesi aperte che ospiteranno arte e cultura, con mostre, dimostrazioni, laboratori, artigianato, punti ristoro e via dicendo. E poi ancora tanti espositori, tra quelli nelle case e quelli nelle vie delle centro storico.

Da non perdere l’esibizione di Elio con i Tenores di Neoneli e l’l’Orchestra popolare Sarda e tanto altro ancora, inclusi il percorso vini e il percorso birre, con tante degustazioni alimentari.

Programma Domus Antigas a Pula:

Sabato, 25 gennaio 2025:

Domenica, 26 gennaio 2025:

Dove mangiare:

Numerosi i punti ristoro, con proposte per tutti i gusti e le abitudini alimentari (anche per i vegetariani), ma anche per tutte le tasche, dai taglieri al menù completo. Si consiglia sempre di prenotare.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dalla Proloco giovani di Pula e a loro vi rimandiamo per qualsiasi informazione aggiuntiva o per qualsiasi modifica al programma, anche dell’ultim’ora.

Dove si trova e come arrivare a Pula:

