Domus Antigas 2025 a Pula: scopri il programma completo del 25 e 26 gennaio 2025!
L’evento celebrerà le bellezze di Pula con 35 case campidanesi aperte, espositori, degustazioni, percorsi gastronomici e spettacoli unici come l’esibizione di Elio con i Tenores di Neoneli.
Domus Antigas 2025 a Pula: si svolgerà nella giornata di 25 e 26 gennaio 2025 la quarta edizione di “Domus Antigas” a Pula, il celebre borgo turistico lungo la costa sud occidentale della Sardegna.
L’evento si ispira come concetto di base alle “cortes apertas” e punta sulla riscoperta dei sapori, profumi e e delle meraviglie di Pula, che si unisce al folklore e ai segreti dell’artigianato della Sardegna intera.
Cosa troveremo a Pula?
Ben 35 case campidanesi aperte che ospiteranno arte e cultura, con mostre, dimostrazioni, laboratori, artigianato, punti ristoro e via dicendo. E poi ancora tanti espositori, tra quelli nelle case e quelli nelle vie delle centro storico.
Da non perdere l’esibizione di Elio con i Tenores di Neoneli e l’l’Orchestra popolare Sarda e tanto altro ancora, inclusi il percorso vini e il percorso birre, con tante degustazioni alimentari.
Programma Domus Antigas a Pula:
Sabato, 25 gennaio 2025:
Domenica, 26 gennaio 2025:
Dove mangiare:
Numerosi i punti ristoro, con proposte per tutti i gusti e le abitudini alimentari (anche per i vegetariani), ma anche per tutte le tasche, dai taglieri al menù completo. Si consiglia sempre di prenotare.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
La manifestazione è organizzata dalla Proloco giovani di Pula e a loro vi rimandiamo per qualsiasi informazione aggiuntiva o per qualsiasi modifica al programma, anche dell’ultim’ora.
Dove si trova e come arrivare a Pula:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp