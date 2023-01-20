Eventi 20, 21 e 22 gennaio 2023 in Sardegna: neve e fuoco sono le parole chiave di questo weekend in Sardegna. Neve perché finalmente è arrivato l’inverno, portando con se vento, freddo e pure tanta neve. Tante infatti sono le escursioni in programma nel Gennargentu per chi ama passeggiare su un manto bianco. Se vi muovete verso l’interno però, meglio avere le catene a bordo (obbligatorio averle a bordo sull’altopiano di a Campeda, sulla strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500), e fatte attenzione alla sera, quando potrebbe fare la sua comparsa il ghiaccio.

La seconda parola d’ordine del weekend è “fuoco“. Fuoco che sprigiona dai falò di San Sebastiano in Sardegna, un po’ in tutta l’isola. Da non perdere soprattutto “Le Invasioni Barbariche” di sabato a Oliena.

Allerta Meteo : ricordo che è in corso un’allerta meteo ordinaria alle 09:00 di domani, sabato 21 gennaio 2023, per forti piogge, neve sopra i 500 metri, venti forti, mareggiate e ghiaccio sulle strade la notte.

La situazione al momento rimane fluida per i giorni successivi di sabato e domenica. Gli eventi in evidenza in questo articolo (quelli con le foto) risultano tutti confermati nel momento in cui scriviamo (alle ore 20:40 di venerdì sera), ma potrebbero slittare se le condizioni meteo dovessero peggiorare. Più che mai, prima di partire, utilizzate i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo, per verificare se l’evento si farà.

Ricordatevi inoltre, che è ancora visitabile la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh (il link vi porta direttamente alla biglietteria online). Ma anche andare al luna park a Cagliari.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 200, 21 e 22 gennaio 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Importante: prima di partire, verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, dei quali non siamo venuti a conoscenza!

Vi ricordiamo infine che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.