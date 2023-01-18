Nuova rotta Olbia–Atene con Aegean Airlines: nuova compagnia aerea in arrivo presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, è la greca Aegean Airlines, che a partire da giugno collegherà Olbia ad Atene, in Grecia. Un volo molto comodo, anche perché permette di sfruttare le coincidenze con i voli verso gli aeroporti delle isole e altre destinazioni del network, dal nord Africa al Medio Oriente.

Volo diretto Olbia-Atene, tutte le info:

La nuova rotta sarà operata da Aegean Airlines dal 28 giugno al 10 settembre 2023, con frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica. L’aereo scelto per operare su questa tratta è un Airbus 320.

I biglietti sono già in vendita, anche online. Le tariffe partono da 71 euro circa a persona e a tratta (ma dovete viaggiare leggeri è infatti ammesso un solo bagaglio a mano, peso fino a 8kg e dimensioni fino a 56cm x 45cm x 25c).

Guide turistiche su Atene:

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per qualsiasi informazione sugli orari di partenza e di arrivo, sul regolamento dei bagagli a mano e in stiva e via dicendo, vi rimandiamo al sito ufficiale di Aegean Airlines.

