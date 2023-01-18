Cursa a Puddas 2025 a Scano di Montiferro: scopri il programma del 7 e 8 marzo 2025!

Cursa a Puddas 2025 a Scano di Montiferro: torna anche quest’anno sul nostro blog l’evento più caratteristico del carnevale di Scano di Montiferro (o se preferite “Iscanu“), il piccolo borgo del Montiferru, nel nord della provincia di Oristano. Le date di quest’anno sono il 7 e 8 marzo 2025 (venerdì e sabato rispettivamente).

Si tratta una giostra equestre, elemento tipico e distintivo del periodo carnascialesco nell’oristanese (non solo la Sartiglia quindi). La corsa si svolge lungo un percorso di circa 300 metri, i cavalieri, uniti in pariglia e lanciati al galoppo, devono mantenere a mani nude una gallina di pezza appesa lungo il tracciato.

Al sabato, la gallina che viene sostituita da una pentolaccia da abbattere con un baston.

A completare la giornata di festa ecco le pariglie, con le spettacolari acrobazie a cavallo da parte dei cavalieri.

Programma Cursa a Puddas 2025, Scano di Montiferro:

Venerdì, 7 marzo 2025:

ore 14:30 – Cursa a puddas e pariglias

Sabato, 8 marzo 2025:

ore 14:30 – Cursa a sa padedda e pariglias

Dove si trova e come arrivare a Scano di Montiferro:

