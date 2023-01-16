Best Street Art 2022, partite le votazioni: sono cominciate le votazioni online per il “Best Street Art 2022“, il concorso indetto da “Street Art Cities“, che sulla suo sito ufficiale si descrive come “the biggest street art community in the world“, cioè la più ampia comunità relativa all’arte di strada al mondo. In effetti, a comunità – che ha base a Heerlen nei Paesi Bassi, può vantare una media stimata di 30 mila visitatori unici mensili.

Bene, tra i 100 murales nominati per il 2022, in 92 città di 30 diverse nazioni nel mondo, 7 si trovano in Italia e uno di questi in Sardegna, per la precisione a Uras, poco più a sud di Oristano. E’ partita insomma la caccia al murale più popolare dello scorso anno e in gara ce n’è anche uno sardo.

Il murale in concorso a Uras, intitolato “Sa Festa”, è stato creato da Mauro Patta e interessa un’intera parete di 27 metri quadri. Così viene descritto sul sito:

L’opera è un omaggio al paese di Uras, ai suoi colori e alle sue tradizioni. Al centro è raffigurata una donna in abito tradizionale, che si caratterizza per lo scialle ricamato. Dietro di lei ci sono ulteriori elementi e colori che richiamano il suo abbigliamento, come il viola del grembiule e della gonna e il rosso del primo fazzoletto. Lo sfondo floreale, che ricorda anche il broccato sardo, è un chiaro richiamo alle feste paesane e all’usanza di spargere migliaia di fiori lungo le vie dove passano le processioni.

Questo murale è entrato nella top 10 dei migliori murales di giugno 2022, sempre su “Street Art Cities”.

Come sono stati scelti i murales in concorso? Come l’anno scorso, Street Art Cities ha seguito da vicino l’intera scena dell’arte di strada mondiale, ovviamente è impossibile che ogni singolo murale creato al mondo sia stato loro segnalato, scommetto che solo una piccola quota di quelli creati solo in Sardegna gli è arrivato.

Eppure grazie all’incessante tam tam degli appassionati appartenenti alla community è stata trovata tanta nuova arte e sono stati scoperti tanti nuovi talenti.

Come si vota?

Votare è facile, basta scaricare l’app gratuita Street Art Cities e cliccare sul banner “best of 2022”.

Dove si trova il murale di Uras:

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.