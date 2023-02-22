Nuovo autovelox a Villaspeciosa? No è un’opera d’arte di Manu Invisible!
Autovelox a Villaspeciosa è un’opera d’arte di Manu Invisible: è sempre difficile proteggere i propri cittadini con risorse limitate, così com’è complicato sensibilizzare le persone ad un uso prudente dell’automezzo, con i rettilinei dei nostri paesi, specie quelli in entrata e in uscita, che spesso diventano troppo simili ad autodromi (queste sono le postazioni autovelox di oggi in Sardegna, almeno sulle strade statali).
Bene, da segnalare quanto successo a Villaspeciosa, piccolo borgo del basso Campidano, dove il sindaco, Gianluca Melis, ha chiesto aiuto al celebre writer Manu Invisible per aiutarlo a limitare la velocità in paese.
Così il primo cittadino su Facebook:
Nuova postazione autovelox? Si (non genererà introito per il comune). Dentro il centro abitato occorre rispettare i limiti di velocità e i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza.Gianluca Melis
Spero che il bellissimo disegno (Manu Invisible) faccia utilizzare la testa a chi quotidianamente attraversa il paese con l’autovettura e scambia via Matteotti, Via Dante e Via Don Olla, etc. etc. per la Ascari.
Un murale contro la velocità eccessiva:
Con un’opera d’arte invece si ottenuto il doppio risultato, chi è di passaggio vede con la coda dell’occhio l’autovelox e rallenta, mentre tutta la Sardegna sta parlando di Villaspeciosa e aumenta la sensibilizzazione vero la velocità eccessiva, perché come dice il Sindaco:
L’auspicio è che venga capita da chi reputa la velocità un divertimento.Gianluca Melis
Inaugurazione dell’opera e carnevale:
L’inaugurazione è prevista per il 2 marzo 2023. Però domenica 26 febbraio 2023 a Villaspeciosa sarà carnevale, con la sfilata organizzata dalla Pro loco. Se volete potete cominciare a sbirciare!
Copyright: foto dalla pagina Facebook del sindaco di Villaspeciosa, dal quale sono stati anche estratti i virgolettati.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp