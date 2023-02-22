Autovelox a Villaspeciosa è un’opera d’arte di Manu Invisible: è sempre difficile proteggere i propri cittadini con risorse limitate, così com’è complicato sensibilizzare le persone ad un uso prudente dell’automezzo, con i rettilinei dei nostri paesi, specie quelli in entrata e in uscita, che spesso diventano troppo simili ad autodromi (queste sono le postazioni autovelox di oggi in Sardegna, almeno sulle strade statali).

Bene, da segnalare quanto successo a Villaspeciosa, piccolo borgo del basso Campidano, dove il sindaco, Gianluca Melis, ha chiesto aiuto al celebre writer Manu Invisible per aiutarlo a limitare la velocità in paese.

Così il primo cittadino su Facebook:

Nuova postazione autovelox? Si (non genererà introito per il comune). Dentro il centro abitato occorre rispettare i limiti di velocità e i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza.

Spero che il bellissimo disegno (Manu Invisible) faccia utilizzare la testa a chi quotidianamente attraversa il paese con l’autovettura e scambia via Matteotti, Via Dante e Via Don Olla, etc. etc. per la Ascari. Gianluca Melis

Un murale contro la velocità eccessiva:

Finto autovelox di Villaspeciosa, opera dell’artista Manu Invisible

Con un’opera d’arte invece si ottenuto il doppio risultato, chi è di passaggio vede con la coda dell’occhio l’autovelox e rallenta, mentre tutta la Sardegna sta parlando di Villaspeciosa e aumenta la sensibilizzazione vero la velocità eccessiva, perché come dice il Sindaco:

L’auspicio è che venga capita da chi reputa la velocità un divertimento. Gianluca Melis

Inaugurazione dell’opera e carnevale:

L’inaugurazione è prevista per il 2 marzo 2023. Però domenica 26 febbraio 2023 a Villaspeciosa sarà carnevale, con la sfilata organizzata dalla Pro loco. Se volete potete cominciare a sbirciare!

