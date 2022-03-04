Legends, ecco il murale dedicato a Gigi Riva da Manu Invisible a Quartucciu!

Il profilo deciso di Gigi Riva, l’indimenticabile rovesciata di “Rombo di tuono“ e una bandiera della Sardegna che sventola sullo sfondo blu. E’ il nuovo murale di Manu Invisible, intitolato “Legends“, inaugurato oggi sulla parete di un campetto di calcio in una scuola di Quartucciu.

Legends perché GigiRiva è stato una leggenda sia nello sport che nella vita privata. I valori quindi, prima di tutto, anche e soprattutto nello sport. Ricordiamo che pochi anni fa Gigi Riva è stato premiato con il Collare d’oro dal Coni, la massima onorificenza dello sport italiano.

Così spiega Manu Invisible:

Questa è la raffigurazione di una leggenda perché le nuove generazioni possano avere un modello sano, leale e inarrestabile da seguire.

E ancora:

Questo è un comune ritratto di un uomo comune e della sua comune voglia di fare e costruire una società più equa, dove lo sport è sinonimo di rispetto e stare insieme. Questo è il ritratto di Gigi Riva ma nello spirito è anche quello di Ermanno Cortis di cui prende il nome questo indimenticabile istituto

L’opera dell’artista sardo si trova nella “Blu Arena“, un’area dedicata allo sport con un campo di calcetto all’interno della scuola “Ermanno Cortis” in via Nievo a Quartucciu:

I murales della “Blu Arena” sono stati realizzati da Manu Invisible insieme agli studenti dell’istututo scolastico, dopo un laboratorio artistico di 2 mesi.

Copyright: foto copertina dal profilo Facebook ufficiale di Manu Invisible.