Paschixedda Marrubiesa 2024 a Marrubiu: scopri il programma del 27, 30 novembre e 1 dicembre 2024!

Paschixedda Marrubiesa 2024 a Marrubiu: si svolgerà nel weekend del 27, 30 novembre e 1 dicembre 2024 , uno degli eventi più interessanti del fine settimana in provincia di Oristano, stiamo parlando della “Paschixedda Marrubiesa” a Marrubiu. Siamo poco più a sud di Oristano.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale di Marrubiu con il coinvolgimento di Pro Loco, associazioni locali e cittadini, con lo scopo di tutelare le tradizioni, promuovere gli usi e i costumi, valorizzare l’artigianato, le produzioni enogastronomiche tipiche e salvare il centro storico.

Si tratta infatti di evento che ricostruisce la vita quotidiana nei giorni di Natale di un secolo fa. Protagonisti saranno gli antichi mestieri legati alle principali attività economiche che dovevano svolgersi nella Marrubiu dell’epoca: l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, lo sfruttamento delle risorse montane; nonché l’artigianato e i mestieri femminili.

In programma su bandu, tanti espositori, esibizioni di antichi mestieri, degustazioni, laboratori, visite guidate, giochi per bambini, balli in piazza e tanto altro ancora. Da non perdere il presepe vivente finale.

Programma Paschixedda Marrubiesa:

Mercoledì, 27 novembre 2024:

ore 10:30 – Palazzo comunale (antico), Piazza Roma – Consegna de su Bandu a su Bandidori da parte del Sindaco

ore 10:45 – Su Bandu

ore 11:00 – Piazza Salvietti, Piazza San Giuseppe, Piazza Italia – Su Bandu nelle principali piazze del paese

Sabato, 30 novembre 2024:

Solo pomeriggio e sera:

dalle ore 16:30 alle 18:30 – Via A. Diaz, via Piave, via Vittorio Veneto – Is Giogus e Is Saboris Antigus : laboratori nelle vie del centro storico dedicati ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

: laboratori nelle vie del centro storico dedicati ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. dalle ore 18:30 alle 20:30 – Apericena : degustazione dei vini Quartomoro e dei Salumi Monte Arci presso Su Madau (n. 15); pani cun petza de procu o saltizzu presso su Portabi de Tziu Antoni Scanu (n. 21); balli e musica tradizionale .

Domenica, 1 dicembre 2024:

Mattino:

ore 10:00 – Via A. Diaz, via Vittorio Veneto, via Piave – Inizio attività tradizionali e laboratoriali nelle tappe :

panificazione, cucina, lavorazione dolci e formaggio, tessitura, cucito, ricamo, arte dell’intreccio e del legno, metallurgia, lavori domestici, agricoltura e allevamento.

: panificazione, cucina, lavorazione dolci e formaggio, tessitura, cucito, ricamo, arte dell’intreccio e del legno, metallurgia, lavori domestici, agricoltura e allevamento. ore 10:00 – Apertura mostre ed esposizioni : Mostra fotografica “Marrubiu ai primi del Novecento”, presso Sa Buttega de su Fotografu (n. 2), a cura del Fotografo professionista Marco Frattini Esposizione agricola con attrezzi e trattori degli anni Trenta , presso Su Madau (n. 15) a cura degli agricoltori e allevatori marrubiesi Mostra Sa Domu ‘e Farra de Tzia Mariedda , (Info Point B) mostra sulla molitura, le farine marrubiesi e laboratorio dei dolci a cura di Mariella Murgia Mostra del vestiario tradizionale marrubiese , presso Sa Domu de su Obrieri (n. 31), a cura di Rosalba Scanu, Mariella Murgia e della Fam. Contu Mostra avicola : “Sa Corti de is Puddas”, ricostruzione di un’antica aia con galline sarde (n. 32)

: dalle ore 11:30 ore 13:00 – Musica sarda itinerante ed esibizione a cura dei Gruppi Folk di Marrubiu

ore 11:40 – Inaugurazione con taglio del nastro da parte del Sindaco e Su Bandu – Via Piave (Info Point B) a seguire esibizione del coro Sa Cadra ‘e Ucca in Sa Pratza de su Fastigiu (n. 18)

– Via Piave (Info Point B) a seguire esibizione del coro Sa Cadra ‘e Ucca in Sa Pratza de su Fastigiu (n. 18) ore 12:00 – Asta de sa Bidda, asta di beneficenza con i prodotti tipici della tradizione marrubiese, a cura dell’Ass. Is Giogus Antigus de Marrubiu presso Sa Latteria (n. 18)

Pranzo:

ore 13:00 : Pranzo tipico , presso: Su Portabi de Tziu Scanu (Proloco, n. 21): cixiri cun pei e craxiou de procu (ceci con piede e ciccioli di maiale), galletas, vino o acqua; Sa Domu de Sa Priorissa (n. 25): fregula cun caboniscu (fregola con galletto ruspante), brebei a succhittu (carne di pecora aromatizzata in umido), cibudda e patata arrustu (cipolla e patata arrosto), vino o acqua; Sa Domu de su Obrieri (n. 31): malloreddus a sa campidanesa, petza de procu arrustia (carne di maiale arrosto), birdura (verdura), vino o acqua; Is Piscadoris de Sassu (n. 23): pesce arrosto. Cibo da passeggio , presso: Sa Locanda de su Bandidori (n. 4): pani indorau, olive, salumi, formaggio, cruguxioneddus de arrascottu frittus, vino o acqua. Su Madau (n. 15): pani arridau cun casu arrustiu (formaggio arrosto), ollu e arrascottu druci (ricotta e miele), coratella di agnello e verdure di campo, vino o acqua



Pomeriggio e sera:

ore 15:30 – S’Ortulanu (n. 33) – Su Bandu

dalle ore 15:45 alle 17:00 – Centro storico – Musica sarda e balli itineranti

ore 16:00 – Sa Ia de su Paliu (n. 22) – Paliu de Paschixedda , i quartieri si sfidano nei giochi tradizionali, a cura dell’Ass. Is Giogus Antigus de Marrubiu

, i quartieri si sfidano nei giochi tradizionali, a cura dell’Ass. Is Giogus Antigus de Marrubiu ore 17:30 – Sa Pratza de Is Ballus (n. 22) – Su Ballu de sa festa con i rappresentanti dei gruppi folk regionali e il Gruppo Folk Santa Mariedda

ore 18:00 – Su Bandu de sa nascita

ore 18:15 – Da Sa Domu de Giuseppi verso Sa Domu de Maria – Partenza di Giuseppe con accompagnamento musicale della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” e dei cori tradizionali.

con accompagnamento musicale della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” e dei cori tradizionali. ore 18:30 – Sa Domu de Maria – Incontro di Giuseppe e Maria

ore 19:00 – Sa Stalla de Giuseppi e de Maria (n. 19) – Arrivo a Sa Stalla

a seguire – Nascita del bambinello

ore 19:15 – Arrivo de Is Tres Meris e dono dei prodotti dell’economia marrubiese

ore 19:30 – Conclusione con i cori tradizionali, i rappresentanti dei gruppi folk regionali e la musica dei suonatori

