Eventi 16, 17 e 18 dicembre 2022 in Sardegna: buongiorno a tutti, eccovi ai tanti appuntamenti di questo ultimo weekend pre-natalizio, con tante sagre, eventi e mercatini di Natale in Sardegna. Sì perché tra lavoro e impegni molti di noi devono ancora comprare gli ultimi regali, allo stesso tempo c’è chi si sta già informando sui concerti del Capodanno in Sardegna.

Ma andiamo con ordine, cominciando dall’ultimo appuntamento degli eventi itineranti più attesi del periodo autunnale: “Autunno in Barbagia” che termina a Olzai e Orune, e Saboris Antigus che si conclude a Nurri e Mandas. Continuano anche le escursioni e i laboratori del progetto Ìsula che ci fa (ri)scoprire le nostre radici con attività esperienziali gratuite, sabato a Siddi e domenica a Lunamatrona.

Interessanti anche il festival dello “Street Food Turritano” a Porto Torres, “Prentzas Apertas” a Seneghe, la “Sagra degli agrumi” di Zerfaliu, “Dolia e’…” a Dolianova e tanto altro ancora. Una parola la merita anche il “Miracolo di Natale” a Cagliari e in oltre 20 località della Sardegna.

Se poi siete nella capitale della Sardegna per visitare i mercatini di Natale a Cagliari, ricordatevi che si può ancora visitare la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 16, 17 e 18 dicembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all'area geografica di vostro interesse.

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.