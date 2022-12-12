Capodanno 2024 a Dorgali, programma: sarà il rapper e produttore discografico Mondo Marcio il grande protagonista del concerto della notte di San Silvestro, che si svolgerà al campo di Mesaustu, a Dorgali, il celebre paese della provincia di Nuoro conosciuto anche per la sua frazione a mare di Cala Gonone.

Protagonisti della serata saranno anche Walter Fargi da Radio 105, DanyJeey e lo show “Passione a 90“. A Dorgali sono stati quindi parola, organizzando un capodanno di rilievo, senza farsi impressionare dall’incredibile numero di artisti di grande richiamo che saranno protagonisti per il Capodanno 2024 in Sardegna.

Ma vediamo subito il programma della serata, siamo solo in attesa di sapere se verranno confermati i fuochi d’artificio alla mezzanotte come negli anni scorsi.

Capodanno 2024 Dorgali, programma:

Sabato, 31 dicembre 2023:

dalle ore 23:00 – Inizia lo show con: Walter Fargi , DanyJeey , Mondo Marcio , Passione a 90 , Varietà “Game Over” di Angelo Carcangiu.



Programma Eventi di Natale a Dorgali:

Ecco il folto programma di eventi per le festività di Natale a Dorgali, dal 15 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024 .

