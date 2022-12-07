Eventi 9, 10 e 11 dicembre 2022 in Sardegna: versione aggiornata dell’articolo dedicato al primo vero weekend natalizio, che per molti fortunati si è trasformato nel ponte dell’Immacolata. A tal proposito vi ricordiamo l’articolo dedicato: eventi di Natale in Sardegna.

Per il resto continuano “Autunno in Barbargia” con il lungo appuntamento di Fonni (tutti i giorni da domani a domenica) e Ortueri (solo sabato e domenica) e Saboris Antigus che fa tappa domenica a Gesico. Cominciamo anche le escursioni e i laboratori del progetto Ìsula che farà tappa, sabato a Masullas e domenica a Pau.

Per il resto da citare sagre ed eventi di grande interesse come “Notte de Chelu” a Berchidda, le “Notti di Santa Lucia” a Nurachi, la “Festa della salsiccia” a Siligo, “Vin’Intermontes” a Ittireddu, “Procargius” a Seulo e tanto altro ancora.

E’ ancora visitabile anche la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh a Cagliari, potete comprare i biglietti online.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 9, 10 e 11 dicembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricordate, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

