Ìsula 2022 a Masullas: seconda tappa per il progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“, che arriva stavolta a Masullas, in alta Marmilla, già in provincia di Oristano. Masullas è un borgo che viene considerato la porta del monte Arci e che molto sta facendo, negli ultimi anni, per la valorizzazione del proprio territorio: il “Parte Montis“.

Bene, l’appuntamento con Ìsula a Masullas ha come titolo “Radici: La terra sopra e sotto” e si svolgerà all’insegna del turismo esperienziale, con attività quali visite guidate, aperitivi a base di prodotti locali e una tavola rotonda finale.

In particolare da segnalare l’opportunità di acquistare un biglietto cumulativo al prezzo di favore di 11 euro per visitare i musei del territorio: “Museo Aquilegia“, “GeoMuseo del Monte Arci” e “Giardino botanico“. Inoltre, a parte, e solo su prenotazione, sarà possibile visitare il “Museo dei Cavalieri delle colline” al prezzo ridotto di 3 euro.

La partecipazione all’ evento è su prenotazione. Ci si muove con mezzi propri. Per il pranzo è prevista la possibilità di mangiare presso le strutture convenzionate (a pagamento e, anche in questo caso, su prenotazione).

Programma Ìsula 2022 a Masullas:

Sabato, 10 dicembre 2022:

ore 09:30 – GeoMuseo Monte Arci, presso l’ ex Convento dei Cappuccini – Benvenuto e Accoglienza dei partecipanti

ore 10:00 – Visita guidata Geo Museo Monte Arci

ore 11:00 – Visita all’ Orto botanico , con laboratorio esperienziale sulle erbe e piante in uso nella tradizione locale curato da Biologo Massimiliano Deidda

, con laboratorio esperienziale sulle erbe e piante in uso nella tradizione locale curato da Biologo Massimiliano Deidda ore 11:45 – Aperitivo a base di prodotti locali

ore 12:00 – Visita guidata al Museo Aquilegia

ore 13:00 – Da Giando, in via Nazionale – Pranzo con menù tipico , solo su prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 0783 461 109 / 329 984 76 78

, solo su prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 0783 461 109 / 329 984 76 78 ore 15:00 – Visita al Geosito di “Su corongiu de fanari”.

ore 17:00 – Aula consiliare in via Vittorio Emanuele n. 51 – Tavola rotonda: “Masullas. Le nostre radici, il nostro futuro“. sono previsti gli interventi del Sindaco Dott. Ennio Vacca, del Prof. Roberto Copparoni esperto di valorizzazione territoriale e di Roberta Manca esperta di progettazione sociale.

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, aggiornamenti e per le prenotazioni della giornata di Masullas dovete rivolgervi alla cooperativa Il chiostro, al numero di telefono 389 177 7100.

Il partner locale dell’evento è “Fadeus Festa“. Potete trovare maggiori informazioni sulle prossime tappe e la filosofia del progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

Dove si trova e come arrivare a Masullas:

