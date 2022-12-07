Il Circo Orfei a Cagliari per Natale, ecco il programma: non sarebbe Natale senza l’arrivo del circo a Cagliari, stavolta a mettere i tendoni in viale San Paolo (i tendoni sono già stati montati peraltro) è “Il Famoso Circo Orfei“, che rimarrà in città per tutte le festività natalizie: dall’8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 .

Circo Orfei a Cagliari con lo spettacolo “New Generation”:

Il circo Orfei porterà a Cagliari lo spettacolo “New Generation”, ricco di attrazioni internazionali, tra innovazione e tradizione circense. Ve lo diciamo subito, è un circo con gli animali, inclusi i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Festival di Montecarlo; Balto e Boris, la coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam in acrobazie e percorsi di agility; e i pappagalli multicolor, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan.

E ancora coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, numeri aerei, equilibrismo e attrazioni estreme: dalla “ruota della morte” al “globo dei motociclisti“, inclusa l’ “auto Transformer“, direttamente dall’America per la gioia di grandi e piccini.

Programma Il Famoso Circo Orfei a Cagliari:

Spettacoli Dicembre 2022:

8 dicembre 2022 : ore 16.00 e ore 18.30;

: ore 16.00 e ore 18.30; 9 dicembre 2022 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 10 e 11 dicembre 2022 : ore 16.00 e ore 18.30;

: ore 16.00 e ore 18.30; 12 dicembre 2022 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 13 dicembre 2022: riposo;

14, 15 e 16 dicembre 2022 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 17 e 18 dicembre 2022 : ore 16.00 e ore 18.30;

: ore 16.00 e ore 18.30; 19 dicembre 2022 : ore 17.30 e ore 21,00;

: ore 17.30 e ore 21,00; 20 dicembre 2022: riposo;

21, 22 e 23 dicembre 2022 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 24 dicembre 2022 : unico spettacolo alle ore 16.00;

: unico spettacolo alle ore 16.00; 25 dicembre 2022 : ore 18.00 e ore 21.00;

: ore 18.00 e ore 21.00; 26 dicembre 2022 : ore 16.00 e ore 18.30; dal 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022: ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 16.00 e ore 18.30; dal 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022: ore 17.30 e ore 21.00; 31 dicembre 2022: spettacolo pomeridiano alle ore 16.00, serale con veglionissimo ore 21.30.

Spettacoli Gennaio 2023 :

1 gennaio 2023 : ore 18.00 e ore 21.00;

: ore 18.00 e ore 21.00; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2023 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 6, 7 e 8 gennaio 2023 : ore 16.00 e ore 18.30;

: ore 16.00 e ore 18.30; 9 e 10 gennaio 2023: chiuso;

11, 12, 13 e 14 gennaio 2023 : ore 17.30 e ore 21.00;

: ore 17.30 e ore 21.00; 15 gennaio 2023: ore 16.00 e 18.30.

Visite allo zoo:

Si può anche visitare lo zoo, la domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per ulteriori informazioni anche sul veglionissimo del 31 dicembre 2022 ed eventuali promozioni è possibile consultare la pagina Facebook Circo Orfei e chiamare il numero 351 283 94 19.

Dove si trova il Circo Orfei a Cagliari:

Il circo Orfei ha già posizionato i sui tendoni in viale San Paolo, all’uscita occidentale della città, di fianco alla ferrovia. Ecco il punto esatto:

