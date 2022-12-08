Ìsula 2022 a Pau: scopri il programma completo di domenica 11 dicembre 2022!
Ìsula 2022 a Pau: continua l’avventura alla riscoperta delle nostre radici con il progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“, che nella giornata di domenica 11 dicembre 2022 fa tappa a Pau, il paese dell’ossidiana.
E’ Pau infatti ad ospitare il famoso museo dell’ossidiana, oltre che uno dei giacimenti più importanti d’Europa di questa roccia di origine vulcanica, che fu fondamentale per i nostri avi in epoca preistorica.
E allora ecco che durante la giornata che passeremo a Pau potremo visitare il museo, fare una passeggiata sui sentieri dell’ossidiana del monte Arci, partecipare a degustazioni di prodotti locali.
A questo evento potranno partecipare massimo 30 persone, su prenotazione, con un pacchetto tutto incluso (per info e prenotazioni: 0783 939 134 / 347 246 07 91 / 340 611 01 53).
Programma Ìsula 2022 a Pau:
Domenica, 11 dicembre 2022:
- ore 09:30 – Museo dell’Ossidiana – Benvenuto e Accoglienza dei partecipanti
- ore 10:00 – Monte Arci – Percorsi nei Sentieri dell’Ossidiana e attività esperienziali
- ore 13:00 – Casa Cauli a Pau – Degustazione di prodotti locali
- ore 15:30 – Museo dell’Ossidiana – Visita al museo dell’ossidiana con attività esperienziali
- ore 17:00 – Museo dell’Ossidiana – Tavola rotonda: “Pau le nostre radici, il nostro futuro“, interverranno la Sindaca Dott.ssa Alessia Valente, l’esperto di animazione e sviluppo locale Prof. Roberto Copparoni, il direttore del Museo dell’ossidiana Carlo Luglie, le responsabili dei servizi educativi e della comunicazione del Museo dell’ossidiana Maria Cristina Ciccone e Giulia Balzano.
L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori info, aggiornamenti e per le prenotazioni della giornata di Pau, dovete contattate l’Associazione Menabò ai numeri di telefono: 0783 939 134 / 347 246 07 91 / 340 611 01 53
Potete trovare maggiori informazioni sulle prossime tappe e la filosofia del progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.
Dove si trova e come arrivare a Pau:
