Ìsula 2022 a Gonnosfanadiga: scopri il programma completo dell’8 dicembre 2022!

Ìsula 2022 a Gonnosfanadiga: si svolgerà domani – giovedì 8 dicembre 2022 – a Gonnosfanadiga, il borgo alle falde del monte Linas, celebre per l’olio extravergine di qualità e per il pane, la tappa inaugurale del progetto “Ìsula, viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna“.

Gonnosfanadiga, lo ricordo, è celebre sia per la produzione di olio extravergine di qualità (abbiamo già parlato della Sagra delle olive di Gonnosfanadiga), sia per il pane. E’ di Gonnosfanadiga ad esempio il panificio Porta, tra i più apprezzati della Sardegna e considerato il miglior street food sardo da il Gambero Rosso.

Si inizia alle ore 09:30, per un evento che si svolge in concomitanza e in sinergia con la prima tappa di “Panifici Aperti – Le vie del Pane“. Non per nulla il titolo di questa prima giornata è “Radici: Dal grano la vita, l’arte della panificazione“.

In programma ci sono laboratori esperienziali, degustazioni di prodotti tipici e visite guidate ai siti archeologici del territorio, durante le quali saranno presenti anche i simpaticissimi figuranti in abiti nuragici del Popolo di Tzur.

L’evento è gratuito, ma i laboratori sono su prenotazione. Per il pranzo è prevista la possibilità di mangiare presso il Ristorante Su Pottabi, a pagamento e su prenotazione. Ci si muove con mezzi propri.

Programma Ìsula 2022 a Gonnosfanadiga:

Giovedì, 8 dicembre 2022:

ore 09:30 – Panificio Porta in via dei Fornai n.1 – Benvenuto e Accoglienza dei partecipanti

ore 10:00 – Visita guidata nel mondo dei panificatori . Laboratorio esperienziale sul pane, nell’ambito di “Panifici aperti”.

. Laboratorio esperienziale sul pane, nell’ambito di “Panifici aperti”. ore 11:00 – Degustazione di prodotti tipici

ore 11:30 – Visita guidata presso la Tomba dei Giganti di San Cosimo con l’archeologo Nicola Dessì e animazione con figuranti in costume d’epoca “Antichi abitanti di Tzur”

con l’archeologo Nicola Dessì e animazione con figuranti in costume d’epoca “Antichi abitanti di Tzur” ore 13:00 – Ristorante Su Pottabi – Pausa pranzo con menù tipico presso il Via dei Coltellini n1. Solo su prenotazione, chiamate al numero di telefono 329 595 2456

presso il Via dei Coltellini n1. Solo su prenotazione, chiamate al numero di telefono 329 595 2456 ore 15:00 – Visita guidata al Tempio a Megaron in località Sa Spadula con l’archeologo Nicola Dessì e figuranti in costume d’epoca. Sul posto, laboratorio esperienziale sulle erbe e piante in uso nella tradizione locale a cura del Biologo Massimiliano Deidda

con l’archeologo Nicola Dessì e figuranti in costume d’epoca. Sul posto, a cura del Biologo Massimiliano Deidda ore 17:00 – Aula consiliare del Comune di Gonnosfanadiga in via Regina Elena, 1 – Tavola Rotonda: “Gonnosfanadiga. Le nostre radici, il nostro futuro“. Partecipano il Sindaco Dott., il Prof. Roberto Copparoni (esperto di valorizzazione territoriale) e il Dott. Nicola Dessì (archeologo e guida turistica).

L’evento è stato finanziato con la Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, Art. 1, comma 1 lett. c). D.G.R. n. 20/53 del 30/06/2022. Annualità: 2022 / 2023 / 2024. Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale.

Per maggiori info, aggiornamenti e per prenotare i laboratori della giornata di Gonnosfanadiga rivolgersi all’ “Associazione Panificatori”, al numero di telefono: 338 136 95 02.

Trovate invece il progetto Isula sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

Dove si trova e come arrivare a Gonnosfanadiga:

