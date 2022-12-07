Procargius 2023 a Seulo: scopri il programma completo dall’8 al 17 dicembre 2023!

Procargius 2023 a Seulo: è ormai tutto a Seulo, per una nuova edizione della manifestazione “Procargius, del maiale non si butta niente“, che si terrà dall’8 al 17 dicembre 2022 , con ben 10 giorni di laboratori gastronomici e degustazioni.

Si tratta di un laboratorio gastronomico esperienziale con un fuoco sempre acceso, simbolo di convivialità, dove i visitatori potranno anche cucinare la loro carne, che si sviluppa attraverso 10 giorni di attività alla riscoperta delle antiche tecniche di lavorazione della carne, in particolare quella del maiale allevato allo stato brado.

Lo scopo principale infatti è quello di promuovere la storia, la tradizione e la qualità dell’allevamento suino brado seulese, facendo conoscere ai partecipanti le carni e i prodotti confezionati in una grande vetrina dove si può lavorare, cucinare e assaggiare le specialità locali.

Ma non solo, si cucinerà e si degusteranno i piatti preparati con le ricette tipiche di Seulo, dai salumi ai formaggi, alle specialità del territorio. E poi espositori locali ed eventi musicali, presentazioni di libri e proiezioni di film, vanno a completare il programma che, se non indicato diversamente, si svolge in piazza Genneserra a Seulo.

Biglietti e degustazioni:

Acquistando il biglietto di ingresso si accede all’area “Procargius” dove inizia il tour esperienziale tra gli spazi espositivi e di degustazione. Il biglietto di ingresso costa 10 euro ed è valido per tutti i giorni della manifestazione.

E se decidete di rimanere più giorni a Seulo, questa è la cartina della rete sentieristica della Barbagia di Seulo.

Programma Procargius Seulo 2023:

Venerdì, 8 dicembre 2023:

ore 16:30 – Benedizione del fuoco e saluti delle Autorità

ore 18:00 – Inaugurazione dei laboratori permanenti e degli stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Scialla ‘e procu“

. Il tema sarà quello di “Scialla ‘e procu“ ore 18:30 – Cori polifonici di Seulo e Atzara

ore 21:30 – P-ROCK: I Pirati

ore 24:00 – P-ROCK: Dj set con dj Franchino e Gli Immacolati

Sabato, 9 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello dei “Porceddus”

. Il tema sarà quello dei “Porceddus” ore 11:00 – Convegno : “La nostra storia, frutti di foresta e lavori di montagna”

: “La nostra storia, frutti di foresta e lavori di montagna” ore 17:00 – Presentazione dei libri : “Shardana” e “Tramuda“, di Antonangelo Liori

: “Shardana” e “Tramuda“, di Antonangelo Liori ore 21:30 – P-Rock: Luca Lai e Michele Fadda (voce e organetto)

Domenica, 10 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Presutu e insaccati“

. Il tema sarà quello di “Presutu e insaccati“ ore 11:30 – P-Rock: “Su Cunzertu Antigu”. ensemble etnofolk al femminile

Lunedì, 11 dicembre 2023:

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Carne e formaggi freschi“

. Il tema sarà quello di “Carne e formaggi freschi“ ore 18:00 – Presentazione del libro: “Guida ai funghi della Sardegna“, di Renato Brotzu

Martedì, 12 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema sarà quello di “Scuola di campagna“

Mercoledì, 13 dicembre 2023:

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Strutto e lardo“

. Il tema sarà quello di “Strutto e lardo“ ore 17:00 – Presentazione del libro: “Montagne e Foreste della Sardegna“, di Domenico Ruiu

Giovedì, 14 dicembre 2023:

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Procus e sirbonis“

. Il tema sarà quello di “Procus e sirbonis“ ore 17:00 – Presentazione del libro : “L’unico mondo possibile“, di Vania Erby

: “L’unico mondo possibile“, di Vania Erby ore 21:30 – Proiezione del cortometraggio: “Bacio alla terra“, di Giulia Clarkson e Grazia Dentoni

Venerdì, 15 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “Salagione e confezione“

. Il tema sarà quello di “Salagione e confezione“ ore 21:30 – P-Rock: Costantino Lai e Jonathan Della Marianna (organetto e launeddas)

(organetto e launeddas) ore 23:00 – P-Rock: Dj Lucente

Sabato, 16 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello di “ Sperimentare e condividere “

. Il tema sarà quello di “ “ ore 11:30 – Convegno : “Il nostro Futuro – Agri foreste mediterranee e prodotti di qualità“

: “Il nostro Futuro – Agri foreste mediterranee e prodotti di qualità“ ore 21:30 – P-ROCK: spettacolo musicale “A bratzos Tentos”

Domenica, 17 dicembre 2023:

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici . Il tema sarà quello della “Cucina dei centenari“. In collaborazione con gli chef Maria Carta di “Is Femminas” e Davide Bonu di “Impasto”

. Il tema sarà quello della “Cucina dei centenari“. In collaborazione con gli chef Maria Carta di “Is Femminas” e Davide Bonu di “Impasto” ore 11:00 – Presentazione del progetto di ricerca : “EPIGENOS@Seulo”. La dieta del Microbiota

: “EPIGENOS@Seulo”. La dieta del Microbiota ore 12:00 – Musica con la fisarmonica di Vito Marci

Dove dormire e mangiare a Seulo:

Trovate sul sito del Comune tutte le informazioni su dove mangiare e dove dormire a Seulo, molte delle sistemazioni possono essere prenotate facilmente e immediatamente online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, dettagli e aggiornamenti vi lascio al sito web e alla pagina Facebook ufficiali del progetto.

Dove si trova e come arrivare a Seulo:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: