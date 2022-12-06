Natale 2022 a Castelsardo: scopri tutti gli eventi dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023!
Natale 2022 a Castelsardo, programma: dopo avervi parlato del programma del Capodanno 2023 a Castelsardo, uno dei più attesi in Sardegna, adesso ci concentriamo sul fitto calendario di eventi della cittadina del nord della Sardegna, dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.
Trovate invece a questo link gli eventi e dei mercatini del Natale 2022 in Sardegna (comodamente diviso per aree geografiche, così da rendere più facile la consultazione).
Calendario Eventi Natale 2022 a Castelsardo:
- Mercatini di Natale: tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre e gennaio, dalle ore 10:00, in piazza Nuova, a cura dell’Associazione “Impronte Creative”.
- Pista di “go-kart”: verrà allestita per tutte le feste natalizie nello spazio fronte campo sportivo comunale, a cura di ACI
- Concorso la vetrina più bella tra le attività commerciali
Eventi dicembre 2022 a Castelsardo:
- Giovedì, 8 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Christmas parade: sfilata di tantissimi personaggi dei cartoon, street band, trampolieri e via dicendo, che incanteranno i più piccoli.
- Venerdì 9 e 16 dicembre 2022 – Pomeriggio – Biblioteca – Creazione di lavoretti natalizi con materiali di riciclo, per letture natalizie e allestimento dell’albero.
- Sabato, 10 dicembre 2022 – ore 17:00 – Sala XI del Castello dei Doria – Rassegna: “Sos Mannos de su Passadu”. Festival di canto sardo tradizionale, dove si esibiranno i migliori cantadores accompagnati da chitarristi e fisarmonicisti.
- Lunedì, 12 dicembre 2022 (e per tutti i Lunedì di dicembre) – Ludoteca del Centro Insìemè – Cinema di Natale
- Martedì, 13 dicembre 2022:
- Ludoteca – Frittellata di Santa Lucia per i più piccoli
- Piazza del Novecentario – Festa per tutti con musica e frittelle in (al termine delle celebrazioni religiose)
- Sabato, 17 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Villaggio incantato di Babbo Natale
- Giovedì, 22 dicembre 2022:
- Piazza del Novecentenario – Villaggio di Babbo Natale, animazione per bambini con gonfiabili, musica, dolci e gadget in compagnia proprio di Babbo Natale.
- in serata – Chiesa di Santa Teresina a Lu Bagnu – Concerto Gospel con i “The Brooklyn Gospel Harmonettes”, per la prima volta in Italia direttamente da Brooklyn (New York)
- Lunedì, 26 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Continua il Natale con animazione per bambini
- Venerdì, 30 dicembre 2022:
- Dj set con Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti
- a seguire – Concerto di Jimmy Sax
- Sabato, 31 dicembre 2022:
- Dj Fabrizio Ferrari, direttamente da RTL 102.5.
- A mezzanotte – Fuochi artificiali dalle mura del castello dei Doria
- Andrea Zelletta Dj
Eventi Gennaio 2023 a Castelsardo:
- Giovedì, 5 gennaio 2023 – Ludoteca – Grande tombolata a premi della Befana
- Venerdì, 6 gennaio 2023 – Piazza Nuova – Musical della Disney
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook Castelsardo turismo.
Dove si trova Castelsardo e come arrivare:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp