Natale 2022 a Castelsardo: scopri tutti gli eventi dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023!

Daniele Puddu 6 Dicembre 2022
Natale 2022 a Castelsardo tra mercatini, eventi e animazione per bambini!

Natale 2022 a Castelsardo, programma: dopo avervi parlato del programma del Capodanno 2023 a Castelsardo, uno dei più attesi in Sardegna, adesso ci concentriamo sul fitto calendario di eventi della cittadina del nord della Sardegna, dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Trovate invece a questo link gli eventi e dei mercatini del Natale 2022 in Sardegna (comodamente diviso per aree geografiche, così da rendere più facile la consultazione).

Calendario Eventi Natale 2022 a Castelsardo:

  • Mercatini di Natale: tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre e gennaio, dalle ore 10:00, in piazza Nuova, a cura dell’Associazione “Impronte Creative”.
  • Pista di “go-kart”: verrà allestita per tutte le feste natalizie nello spazio fronte campo sportivo comunale, a cura di ACI
  • Concorso la vetrina più bella tra le attività commerciali

Eventi dicembre 2022 a Castelsardo:

  • Giovedì, 8 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Christmas parade: sfilata di tantissimi personaggi dei cartoon, street band, trampolieri e via dicendo, che incanteranno i più piccoli.
  • Venerdì 9 e 16 dicembre 2022 – Pomeriggio – Biblioteca – Creazione di lavoretti natalizi con materiali di riciclo, per letture natalizie e allestimento dell’albero.
  • Sabato, 10 dicembre 2022 – ore 17:00 – Sala XI del Castello dei Doria – Rassegna: “Sos Mannos de su Passadu”. Festival di canto sardo tradizionale, dove si esibiranno i migliori cantadores accompagnati da chitarristi e fisarmonicisti.
  • Lunedì, 12 dicembre 2022 (e per tutti i Lunedì di dicembre) – Ludoteca del Centro Insìemè – Cinema di Natale
  • Martedì, 13 dicembre 2022:
    • Ludoteca – Frittellata di Santa Lucia per i più piccoli
    • Piazza del Novecentario – Festa per tutti con musica e frittelle in (al termine delle celebrazioni religiose)
  • Sabato, 17 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Villaggio incantato di Babbo Natale
  • Giovedì, 22 dicembre 2022:
    • Piazza del Novecentenario – Villaggio di Babbo Natale, animazione per bambini con gonfiabili, musica, dolci e gadget in compagnia proprio di Babbo Natale.
    • in serata – Chiesa di Santa Teresina a Lu Bagnu – Concerto Gospel con i “The Brooklyn Gospel Harmonettes”, per la prima volta in Italia direttamente da Brooklyn (New York)
  • Lunedì, 26 dicembre 2022 – Piazza Nuova – Continua il Natale con animazione per bambini
  • Venerdì, 30 dicembre 2022:
    • Dj set con Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti
    • a seguire – Concerto di Jimmy Sax
  • Sabato, 31 dicembre 2022:
    • Dj Fabrizio Ferrari, direttamente da RTL 102.5.
    • A mezzanotte – Fuochi artificiali dalle mura del castello dei Doria
    • Andrea Zelletta Dj

Eventi Gennaio 2023 a Castelsardo:

  • Giovedì, 5 gennaio 2023 – Ludoteca – Grande tombolata a premi della Befana
  • Venerdì, 6 gennaio 2023 – Piazza Nuova – Musical della Disney

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook Castelsardo turismo.

Dove si trova Castelsardo e come arrivare:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: