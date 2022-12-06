Natale 2022 e Capodanno 2023 a Santa Teresa Gallura: scopri il programma fino al 6 gennaio 2023!
Natale 2022 e Capodanno 2023 a Santa Teresa Gallura: continua la nostra rassegna dei cartelloni di eventi per il Natale 2022 in Sardegna, tra mercatini, animazione, casa di Babbo Natale, fino ad arrivare ai concerti del Capodanno 2023 in Sardegna e, poi, all’epifania.
Bene, oggi facciamo tappa a Santa Teresa Gallura, nell’estremo nord est della Sardegna, dove “Lungoni in festa“, il cartellone di eventi natalizi nella città gallurese si dipanerà dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 con tanti appuntamenti.
Programma Natale 2022 a Santa Teresa Gallura:
Da segnalare in particolare la “Fiera del dolce” (8 dicembre 2022), “Giovani in festa” (11 dicembre 2022), il “Villaggio di Babbo Natale” (18 dicembre 2022), i concerti di Natale (22 dicembre 2022), il coro gospel americano con i “The Brooklyn Gosepl Harmonietter” (24 dicembre 2022), la parata della mascotte di “Magic Cartoon” (28 dicembre 2022).
Per Capodanno da non perdere i fuochi d’artificio, con dj set e la musica degli Adrenalina (31 dicembre 2022, maggiori info a seguire, nel paragrafo dedicato). Quindi la motobefana del 6 gennaio 2023.
Capodanno 2023 a Santa Teresa Gallura:
- dalle ore 19:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Dj set e apericena a cura dei “Fedali 79”
- dalle ore 23:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Sube la Adrenalina
- a seguire – Piazza Vittorio Emanuele I – Countdown e brindisi di mezzanotte
- ore 00:15 – Area della Torre di Longonsardo – Fuochi pirotecnici
- ore 00:30 – Piazza Vittorio Emanuele I – La musica continua
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, sempre possibili, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Santa Teresa Gallura.
Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:
