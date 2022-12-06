Vin’Intermontes 2022 a Ittireddu: ecco il programma completo di sabato 10 dicembre 2022!
Vin’Intermontes 2022 a Ittireddu: arriva per la prima volta sul nostro blog la manifestazione enogastronomica “Vin’Intermontes“, la cui nona edizione di svolgerà sabato 10 dicembre 2022 a Ittireddu, in provincia di Sassari.
La manifestazione merita una presentazione, essa infatti nasce dai rinfreschi offerti dal comitato organizzatore, con tanto di assaggio di vini novelli, in occasione della festa patronale di Ittireddu: “Nosta Signora Intermontes“. Nove anni fa poi, arrivò la decisione di istituzionalizzare questo momento, trasformando il centro storico di questo paese-presepe, già addobbato per le festività natalizie, in un percorso enogastronomico dove poter degustare le prelibatezze enogastronomiche locali.
A rendere ancora più bella questa manifestazione ci sono il clima familiare che si respira, ma soprattutto la scelta di non farne un evento di “business“, le associazioni infatti non perseguono scopi di lucro e i visitatori possono mangiare e bere a una cifra simbolica.
Programma Vin’Intermontes a Ittireddu:
Sabato, 10 dicembre 2022:
- ore 17:00 :
- Centro storico – Inizio manifestazione
- Giardino dell’associazione “Sabore de antigu” – Inaugurazione del presepe con figure a grandezza naturale, ispirate dalla bronzistica (il capo tribù, la madre dell’ucciso, vari offerenti, pastori e animali)
Cartina di Ittireddu e mappa di cantine e punti ristoro:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- Pro loco di Ittireddu: 389 798 69 65 (Elio Farris)
- Antonio Massidda: 347 442 01 64
- Mauro Manca: 347 341 25 83
- Comune di Ittireddu: 079 767623
Dove si trova e come arrivare a Ittireddu:
