Capodanno 2023 a Tortolì con i Tazenda e Skar & Manfree: è stato ufficializzato il programma del Capodanno 2023 a Tortolì, anche la città ogliastrina ha infatti optato per un un ultimo dell’anno in piazza. E così nella notte di San Silvestro, a calcare il palco allestito nella centrale piazzale Multipiano in viale Monsignor Virgilio, saranno i Tazenda.

Ma non solo, i giovani potranno ballare con hit dance di Skar & Manfree, mentre l’intera serata si svolgerà tra musica, spettacolo e cabaret, per la conduzione di Giuliano Marongiu. L’evento sarà visibile anche in diretta TV su Videolina, sul canale 9 del digitale terreste.

Programma Capodanno 2023 Tortolì:

Sabato, 31 dicembre 2022:

dalle ore 19:00 – Inizio spettacoli del Capodanno a Tortolì

Dove dormire a Tortolì:

Sono numerose le soluzioni per dormire tra Tortolì e Arbatax e brindare tutti assieme al nuovo anno in Ogliastra.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione “Amo il mio paese”, con il sostegno e la promozione dall’assessorato regionale al Turismo e patrocinata dal Comune. Per maggiori dettagli e aggiornamenti vi rimandiamo alla loro pagina Facebook: Amo il mio paese.

Dove di trova la piazza Multipiano di Tortolì:

Il piazzale Multipiano si trova in viale Monsignor Virgilio, la via principale di Tortolì, praticamente impossibile non trovarla, specie il giorno dell’evento. Ingrandisci la mappa con le dita per vedere la posizione esatta!

