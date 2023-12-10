Capodanno 2024 in piazza a Tortolì, con il rapper Alfa: anche Tortolì, il centro principale dell’Ogliastra, lungo la costa centro orientale della Sardegna, annuncia il suo programma di eventi per la fine dell’anno. Protagonista della notte di San Silvestro sarà infatti il cantautore e rapper genovese Alfa.

Ci saranno quindi le hit da milioni di stream di Alfa, conosciamo tutti il suo tormentone “Bellissimissima <3”, il rapper ha infatti conquistato oltre 486 milioni di stream, oltre a numerosi dischi di platino e d’oro.

Ma sarà anche una serata all’insegna della musica, del ballo e della risata, presentata peraltro dal grande Giuliano Marongiu.

L’appuntamento è presso il piazzale Porrà, nel centro di Tortolì, a partire dalle ore 19:00 con spettacoli, cabaret e divertimento per tutti i gusti. Da segnalare anche la presenza del party Barbie Sound per dare il benvenuto al nuovo anno ballando tutta la notte.

LEGGI ANCHE —> Programma del Capodanno 2024 in Sardegna:

Programma Capodanno Tortolì 2024:

Domenica, 31 dicembre 2023:

Considerate l’articolo in aggiornamento perché i particolari della serata verranno svelati pian piano nel corso dei prossimi giorni.

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00 – Esposizione di artigiani e hobbisti

dalle 18:00 alle 21:00 – Esibizione di gruppi folk con balli sardi

a seguire – Giuliano Marongiu , presenta: Cori polifonici e balli sardo Concerto di Alfa

, presenta: a seguire – Dj set

Hotel, resort, case vacanza e B&B a Tortolì:

Sono numerose le strutture ricettive di Tortolì, però fai attenzione, perché più aspetti a prenotare e meno camere disponibili e meno occasioni si trovano!

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

Il Capodanno a Tortolì è organizzato dall’Associazione “Amo il mio paese”, con il sostegno e la promozione dall’assessorato regionale al Turismo e del Comune. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli, questo è il sito dell’evento di Capodanno in Ogliastra.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: