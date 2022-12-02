Eventi del 2, 3 e 4 dicembre 2022 in Sardegna: buongiorno ragazzi, eccoci arrivati ad un altro intenso weekend di eventi in Sardegna, è il fine settimana nel quale agli event tipici e alle tante sagre del periodo, si cominciano ad aggiungere gli eventi di Natale in Sardegna.

Ma cominciamo con “Autunno in Barbargia” che fa tappa a Oniferi e Gadoni (con l’imperdibile rito de “Is Frakkeras“); con Saboris Antigus che fa tappa a Suelli; con il ritorno di “Rochitas in Festa” a Thiesi e “Ajò a ippuntare” a Usini, con “Prendas de Adelasia” a Burgos e la “Festa del novello” a Berchidda, con “Mojos e Marigas” a Samugheo e con “Artes e Sabores” a Santu Lussurgiu, solo per citare i principali!

Da segnalare, per gli amanti delle tradizioni sardi, dei balli e canti della nostra isola, la manifestazione “Identidades” a Irgoli, nella valle del Cedrino. ricordo infine che continua la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh a Cagliari, potete comprare i biglietti online.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 2, 3 e 4 dicembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricordate, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

