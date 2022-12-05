Capodanno Oristano 2023 con Emis Killa: comincia finalmente a delinearsi il programma del Capodanno 2023 in Sardegna, con l’uscita degli ultimi attesi programmi. In questo articolo parliamo del Capodanno 2023 a Oristano che si festeggerà in piazza Eleonora con Emis Killa, idolo delle nuove generazioni.

Oristano quindi, per l’ultimo dell’anno, dice addio al Capodanno diffuso e si butta sui grandi eventi, chiudendo con il rapper lombardo, attualmente in tour per il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” (tutto esaurito a Milano proprio in questi giorni), uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e consacrando definitivamente Emis Killa come uno degli artisti più importanti del settore. Tour che arriva dopo la pubblicazione a luglio del suo ultimo singolo “Lucifero”.

Oltre al concerto di Emis Killa, per la notte di San Silvestro, ci sarà un ulteriore spettacolo con discoteca all’aperto.

Programma Capodanno 2022 a Oristano:

Sabato, 31 dicembre 2022:

ore 22:30 – Piazza Corrias – Movida Loca Dj Francesco Cinelli e Antonello Paba

ore 22:30 – Piazza Eleonora – Barbysound con Dj set Chris Loi più ballerine e vocalist Carmen Corona

più ballerine e vocalist ore 23:15 – Piazza Eleonora – Orlee rapper

ore 00:05 – Piazza Eleonora – Emis Killa

Così Emis Killa:

Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Ci vediamo lì”.

Niente Botti da capodanno all’epifania:

Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha firmato un’ordinanza con la quale vengono vietati i botti di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte del 30 dicembre alla mezzanotte del 6 gennaio 2023. Insomma, fino all’epifania!

